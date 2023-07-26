Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte yeni adli yıl açılış tarihi

Adli tatil bu yıl da beklenen tarihinde başladı. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. Peki, adli tatil ne zaman bitecek?

Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte yeni adli yıl açılış tarihi - 1

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil süreci başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. İşte, 2023 adli tatil tarihi...

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Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte yeni adli yıl açılış tarihi - 2

Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak.

Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte yeni adli yıl açılış tarihi - 3

2023 ADLİ TATİL TAKVİMİ

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

YENİ ADLİ YIL TARİHİ

Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

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