Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte yeni adli yıl açılış tarihi
Adli tatil bu yıl da beklenen tarihinde başladı. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. Peki, adli tatil ne zaman bitecek?
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil süreci başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. İşte, 2023 adli tatil tarihi...