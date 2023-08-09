Adli tatil ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl o tarihte başlayacak

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil süreci devam ediyor. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Tüm gözler şimdi yeni adli yıl tarihinde. İşte, 2023 adli tatil bitiş tarihi...