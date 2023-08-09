Adli tatil ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl o tarihte başlayacak

Adli tatil geçtiğimiz günlerde başladı. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek?

Adli tatil ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl o tarihte başlayacak - 1

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil süreci devam ediyor. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Tüm gözler şimdi yeni adli yıl tarihinde. İşte, 2023 adli tatil bitiş tarihi...

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Adli tatil ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl o tarihte başlayacak - 2

2023 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.



Adli tatil ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl o tarihte başlayacak - 3

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

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