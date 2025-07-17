Adli tatil takvimi 2025: Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Her yıl yaz aylarında uygulanan adli tatil, yargı sisteminin belirli bir süre dinlenmeye geçtiği dönem olarak biliniyor. 2025 yılı için adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri de şimdiden araştırılmaya başlandı. Hukuk dünyasında önemli bir yer tutan adli tatil dönemi, özellikle dava süreçlerinde yer alan vatandaşlar ve hukukçular açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

Adli tatil takvimi 2025: Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? - 1

2025 yılı adli tatil süreci için geri sayım başladı. Avukatlar, hakimler ve yargı mensuplarını ilgilendiren adli tatilin ne zaman başlayacağı ve sona ereceği merak konusu oldu. İşte 2025 adli tatil tarihleri ve detaylar...

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Adli tatil takvimi 2025: Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? - 2

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor ve 31 Ağustos’ta sona eriyor. Bu kapsamda, 2025 yılında da adli tatil 20 Temmuz 2025 Pazar günü başlayacak ve 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek.

Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

Adli tatil takvimi 2025: Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? - 3

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIYOR?

Adli tatil süresince yalnızca bazı davalara bakılabiliyor. Bu kapsamda görülen davalar arasında; nafaka, velayet, tutukluluk incelemeleri, ihtiyati tedbirler ve delil tespiti gibi acil ve ivedi işler yer alıyor. Diğer tüm dava ve duruşmalar ise adli tatil sonrasına erteleniyor.

Adli tatil, yargı mensupları için bir dinlenme ve planlama süreci sunarken, vatandaşların da dava takvimlerini bu tarihlere göre düzenlemeleri önem taşıyor.

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