Adli tatil takvimi 2025: Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
Her yıl yaz aylarında uygulanan adli tatil, yargı sisteminin belirli bir süre dinlenmeye geçtiği dönem olarak biliniyor. 2025 yılı için adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri de şimdiden araştırılmaya başlandı. Hukuk dünyasında önemli bir yer tutan adli tatil dönemi, özellikle dava süreçlerinde yer alan vatandaşlar ve hukukçular açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?
2025 yılı adli tatil süreci için geri sayım başladı. Avukatlar, hakimler ve yargı mensuplarını ilgilendiren adli tatilin ne zaman başlayacağı ve sona ereceği merak konusu oldu. İşte 2025 adli tatil tarihleri ve detaylar...