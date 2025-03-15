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Adli tatil tarihi 2025: Adli tatilde hangi davalar görülür, kimler izinli?

Adliyelerde adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri, mahkemelerde işlemleri olanların gündeminde. Nöbetçi mahkemeler tatil sürecinde davalara bakıyor. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında bulunmuyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor?

Adli tatil tarihi 2025: Adli tatilde hangi davalar görülür, kimler izinli? - 1

Adli tatil takvimi, her yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci maddesinde belirtilen tarihlerde yaşanıyor. Tatil sürecinde Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetlar görevlerini sürdürüyor. Adli tatilde görülen davalar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Adli tatil tarihi 2025: Adli tatilde hangi davalar görülür, kimler izinli? - 2

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil nedeniyle grevlerine bir süre ara verecek olan mahkemeler bu sene de 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos tarihinde son bulacak. Yeni adli yıl da 1 Eylül günü başlar.

Adli tatil tarihi 2025: Adli tatilde hangi davalar görülür, kimler izinli? - 3

ADLİ TATİLDE MAHKEME OLUR MU?

Tatil boyunca, nöbetçi mahkemeler dava görüyor. Nöbetçi mahkemeler ise acil davalar ve varsa tutuklularının davalarına bakar. Anayasa Mahkemesi bu kapsama girmez ve çalışmalarını sürdürür.

Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görevlerine devam eder. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilir. Yargıtayda ise ceza ve hukuk olarak iki nöbetçi daire görev yapar. Bu daireler tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakar.

Adli tatil tarihi 2025: Adli tatilde hangi davalar görülür, kimler izinli? - 4

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

* Geçici nitelikteki hukuki korumalar ve haciz, delillerin tespiti ile deniz raporlarının alınması, dispetçi atanması talepleri ile bunlara yapılacak itirazlara bakılırken, diğer başvurular hakkında karar verilir,

* Nafaka davaları, soybağı, velayet ve vesayete dair davalar,

* Nüfus kayıtlarına dair işlemler,

* Hizmet akdi veya iş sözleşmesine yönelik işçilerin davaları,

* Kıymetli evrak kaybından iptal işleri işe ticari defter kaybından ötürü kayıp belgesi verilmesi işlemleri,

* İflas ve konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşmayla yeniden yapılandırılmasına ilişkin davalar,

* Yapılması kararlaştırılan keşifler,

* Mahkemenin görev alanlarına göre işler,

* Çekişmesiz yargı işlemleri,

* Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

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