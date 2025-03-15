Adli tatil tarihi 2025: Adli tatilde hangi davalar görülür, kimler izinli?

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

* Geçici nitelikteki hukuki korumalar ve haciz, delillerin tespiti ile deniz raporlarının alınması, dispetçi atanması talepleri ile bunlara yapılacak itirazlara bakılırken, diğer başvurular hakkında karar verilir,



* Nafaka davaları, soybağı, velayet ve vesayete dair davalar,



* Nüfus kayıtlarına dair işlemler,



* Hizmet akdi veya iş sözleşmesine yönelik işçilerin davaları,



* Kıymetli evrak kaybından iptal işleri işe ticari defter kaybından ötürü kayıp belgesi verilmesi işlemleri,



* İflas ve konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşmayla yeniden yapılandırılmasına ilişkin davalar,



* Yapılması kararlaştırılan keşifler,



* Mahkemenin görev alanlarına göre işler,



* Çekişmesiz yargı işlemleri,



* Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.