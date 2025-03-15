Adli tatil tarihi 2025: Adli tatilde hangi davalar görülür, kimler izinli?
Adliyelerde adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri, mahkemelerde işlemleri olanların gündeminde. Nöbetçi mahkemeler tatil sürecinde davalara bakıyor. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında bulunmuyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor?
Adli tatil takvimi, her yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci maddesinde belirtilen tarihlerde yaşanıyor. Tatil sürecinde Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetlar görevlerini sürdürüyor. Adli tatilde görülen davalar...