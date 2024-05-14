Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Kafatası da Korhan Berzeg’e ait

Ekonomist Korhan Berzeg’in ölümüne ilişkin yapılan aramalar sırasında bulunan kafatasına ilişkin Adli Tıp incelemesi tamamlandı. İki parça halinde bulunan kafatası ve kemiklerin, Korhan Berzeg’e ait olduğu kesinleşti. Adli Tıp uzmanları şimdi Berzeg’in ölüm sebebini araştıracak. Bu araştırma sonrasında Berzeg’in 12 kemik parçası ve kafatası, toprağa verilecek.

Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Kafatası da Korhan Berzeg’e ait - 1

İstanbul’dan Balıkesir’in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023’te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’den 312 gün sonra bir ize rastlandı.

Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan’da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi’nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

Gülay’ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Kafatası da Korhan Berzeg’e ait - 2

CÜZDAN, KARTLAR VE KIYAFET BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi Kart, yine Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1’i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.
Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Kafatası da Korhan Berzeg’e ait - 3

KEMİK PARÇALARI BERZEG’E AİT ÇIKTI

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.

Bu süreçte kızı Nisa Berzeg’ten kan örneği alındı.

İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA’sının eşleştiği açıklandı.

Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg’in öldüğü kesinleşti.
Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Kafatası da Korhan Berzeg’e ait - 4

KAFATASI BULUNDU

Fındıklı Deresi mevkisindeki 30 kilometrelik alanda, 1,5 kilometrelik dere boyunca suyun akış yönüne doğru yapılan aramalarda, Berzeg’in pantolon, gömlek ve hırkasının parçaları ile iç çamaşırı, kemeri, cüzdanı, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları, toplu ulaşım kartları ve araç anahtarına ulaşılırken; kaval, uyluk, kol ve kaburga kemikleri ile kafatasının ön ve arka yüzü bulundu.

Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Kafatası da Korhan Berzeg’e ait - 5

Kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi.

Bu kemikler de incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeliyle yürütülen alan tarama çalışması, Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırıldı.
Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Kafatası da Korhan Berzeg’e ait - 6

İNCELEME TAMAMLANDI

İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme tamamlanırken, bulunan kafatası ile 12 kemiğin, Korhan Berzeg’e ait olduğu kesinleşti.

Berzeg'in kesin ölüm nedenini gösterir raporun henüz çıkmadığı ve raporun tamamlanmasının ardından kemiklerin ve kafatasının aileye teslim edileceği belirtildi.
Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Kafatası da Korhan Berzeg’e ait - 7

Berzeg’in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma çok yönlü yürütülürken, Korhan Berzeg’in 12 kemik ve kafatası, ölüm nedeninin adli tıp raporuyla kesinleşmesinin ardından toprağa verilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER