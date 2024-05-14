Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Kafatası da Korhan Berzeg’e ait
Ekonomist Korhan Berzeg’in ölümüne ilişkin yapılan aramalar sırasında bulunan kafatasına ilişkin Adli Tıp incelemesi tamamlandı. İki parça halinde bulunan kafatası ve kemiklerin, Korhan Berzeg’e ait olduğu kesinleşti. Adli Tıp uzmanları şimdi Berzeg’in ölüm sebebini araştıracak. Bu araştırma sonrasında Berzeg’in 12 kemik parçası ve kafatası, toprağa verilecek.
İstanbul’dan Balıkesir’in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023’te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’den 312 gün sonra bir ize rastlandı.
Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan’da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi’nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.Gülay’ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.