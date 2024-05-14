Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Kafatası da Korhan Berzeg’e ait

Kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi.

Bu kemikler de incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeliyle yürütülen alan tarama çalışması, Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırıldı.