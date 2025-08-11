Adli Tıp Kurumu 155 sözleşmeli personel alacak: ATK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ATK BAŞVURU ŞARTLARI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2024 yılı KPSS'ye giren adaylardan, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için aranan puan türünden en az 60 puan, diğer pozisyonlar için ise her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alanlar başvurabilecek.