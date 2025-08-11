Adli Tıp Kurumu 155 sözleşmeli personel alacak: ATK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Adli Tıp Kurumu (ATK), çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 155 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular, belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden "Adli Tıp Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; ünvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 155 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak.