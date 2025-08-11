Adli Tıp Kurumu 155 sözleşmeli personel alacak: ATK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adli Tıp Kurumu (ATK), çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 155 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular, belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden "Adli Tıp Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; ünvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 155 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak.

ATK BAŞVURU ŞARTLARI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2024 yılı KPSS'ye giren adaylardan, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için aranan puan türünden en az 60 puan, diğer pozisyonlar için ise her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alanlar başvurabilecek.

ADLİ TIP KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayıp, 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklar.

