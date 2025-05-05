Adliye önünde tekmeli yumruklu kavga

Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga çıktı.

Adliye önünde tekmeli yumruklu kavga - 1

Diyarbakır Adliyesi önünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

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Adliye önünde tekmeli yumruklu kavga - 2

Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nin önünde öğle saatlerinde karşılaşan, aralarında kadınların da olduğu iki grup, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Adliye önünde tekmeli yumruklu kavga - 3

Büyüyen tartışma, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Adliye önünde tekmeli yumruklu kavga - 4

Bir kişi burnuna aldığı darbeyle hafif yaralandı. Adliyede görevli polis ekipleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.

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