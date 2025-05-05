Adliye önünde tekmeli yumruklu kavga
Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga çıktı.
Diyarbakır Adliyesi önünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Diyarbakır Adliyesi önünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nin önünde öğle saatlerinde karşılaşan, aralarında kadınların da olduğu iki grup, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Büyüyen tartışma, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Bir kişi burnuna aldığı darbeyle hafif yaralandı. Adliyede görevli polis ekipleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.