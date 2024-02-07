Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısında yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Dilfiraz Karataş'ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, 57 yaşındaki kadının, akrabasının mevlidine gittiğini ve metrobüsten indikten sonra kendisini çatışmanın içinde bulduğunu söyledi.
İstanbul Adliyesi önünde dün polis kontrol noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş (57), son yolculuğuna uğurlandı.