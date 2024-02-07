Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısında yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Dilfiraz Karataş'ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, 57 yaşındaki kadının, akrabasının mevlidine gittiğini ve metrobüsten indikten sonra kendisini çatışmanın içinde bulduğunu söyledi.

Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 1

İstanbul Adliyesi önünde dün polis kontrol noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş (57), son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 2

Karataş'ın cenazesi, Bağcılar Cemevi'ne götürüldü.

Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 3

Burada düzenlenen cenaze töreninde Karataş'ın eşi, oğlu ve kızı taziyeleri kabul etti.

Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 4

Törene, Karataş'ın yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 5

Ev hanımı olduğu öğrenilen Karataş'ın cenazesi, buradaki törenin ardından götürüldüğü Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 6

Törende Karataş'ın eşi ile çocuklarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 7

''AKRABASININ MEVLİDİNE GİDİYORDU''

Dilfiraz Karataş'ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 8

Yedigöl, "Tesadüf bir ölüm diyelim. Akrabasının 40 yemeğine, yani mevlidine gidiyordu. Metrobüsten iniyor ve kendisini çatışmanın içinde buluyor. Dünyalar güzeli bir insan. Sabah çocuklarına kahvaltısını verip Çağlayan'a gidiyor ve ölüyor. Başımız sağ olsun diyorum." dedi.

Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 9

''TERÖRE LANET OLSUN''

Sözün bittiği yerde olduklarını dile getiren Yedigöl, "Bir öğretmen kızımız, bir acılı veteriner oğlumuz ve acılı bir baba bıraktı geride. Çocuklarına kahvaltı hazırlayıp, o mevlit yemeğine gidiyor. Sonra kendini çatışmanın içinde buluyor. Teröre lanet olsun. Artık ülke bu durumdan kurtulmalı. Bir avuç çapulcuya meydan verilmemeli." şeklinde konuştu.

Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 10
Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 11
Adliye saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a veda - 12
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