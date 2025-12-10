Adliyede kan donduran tehdit! "Kefenlerinizi hazırlayın"

Bakırköy Adliyesi'nde dört yaşındaki bir çocuğun velayet duruşması sonrası adliye koridorları karıştı.

Olay, 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bakırköy Adliyesi'nin Bahçelievler'deki ek hizmet binasında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; dört yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için 5. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Ebubekir Baran ve ailesi, vefat eden eski eşi Sema Nur S.'nin annesi Şenses S., kızkardeşi Seda Nur S. ve yakınlarıyla koridorda karşı karşıya geldi.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.