Adliyede kan donduran tehdit! "Kefenlerinizi hazırlayın"
10.12.2025 12:46
DHA
Bakırköy Adliyesi'nde bir velayet davası sonrası kavga çıktı. Eşinin ölümünün ardından kızının velayetini almak isteyen adam, yaşamını yitiren kadının ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri sürdü.
Bakırköy Adliyesi'nde dört yaşındaki bir çocuğun velayet duruşması sonrası adliye koridorları karıştı.
Olay, 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bakırköy Adliyesi'nin Bahçelievler'deki ek hizmet binasında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; dört yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için 5. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Ebubekir Baran ve ailesi, vefat eden eski eşi Sema Nur S.'nin annesi Şenses S., kızkardeşi Seda Nur S. ve yakınlarıyla koridorda karşı karşıya geldi.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
"KEFENİNİZİ HAZIRLAYIN" TEHDİDİNE SORUŞTURMA
Olayda karşı tarafın yakınları olduğu iddia edilen Ş.S.T. ile S.A., Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran'a yumruk attı.
Koridorun karıştığı kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Taraflar ardından adliyeden ayrıldı.
Adliye koridorunda yaşanan kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olayın ardından dışarı çıkan Ebubekir Baran, burada eski eşinin kardeşi Muhammed Can S. tarafından, "Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın." sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti.
Baran'ın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"UYUŞTURUCU ÇETESİ" İDDİASI
Çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini isteyen Baran, kendilerini tehdit eden Muhammed Can S.'nin uyuşturucu çetesi üyelerini adliyeye gönderdiğini ileri sürdü.
OLAYIN GEÇMİŞİ
10 Haziran'da Esenler'de yaşanan olayda Ebubekir Baran, çocuğunu teslim etmek için gittiği sırada kayınbiraderi Muhammed Can S. tarafından kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı.
Camı kırılan araçta Baran'ın dört yaşındaki çocuğu da bulunuyordu.
Bu olaydan dört gün sonra, Baran'ın boşanma aşamasındaki eşi Sema Nur S., Baran'ın yaşadığı binanın önünde silahla kendini vurmuş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Genç kadının ölmeden önce çektiği videoda, "Kızım aileme emanet, o adama verirseniz hakkımı helal etmem." dediği ortaya çıkmıştı.
Olay sonrası Ebubekir Baran gözaltına alınmış; işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.