Adliyede market arabasıyla soygun. Altın dolu kasaya nasıl ulaştı?
04.12.2025 13:19
Son Güncelleme: 04.12.2025 13:44
DHA
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalıp İngiltere'ye kaçan katip Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Şüphelinin çift anahtarla girilen kasaya nasıl ulaştığı araştırılıyor.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet kasasında gerçekleşen 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının (yaklaşık değeri 147 milyon lira) çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
LİSTE LİSTE ÇALINANLAR
Adli emanetten market arabasıyla çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi.
Adli emanet bürosunda yapılan ayrıntılı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi.
EMANET ODASINDA ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ
Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memur olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi.
İddiaya göre, emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal Timurtaş'da vardı. Timurtaş'ın adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi.
ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ
Emanet odasında çift anahtar sistemi olduğu ve iki ayda bir denetim yapıldığı öğrenildi.
Son denetim 2 Ekim'de yapıldı.
KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Talep, Adalet Bakanlığı’na iletildi.
BAĞLANTILI OLDUĞU KİŞİLER ARAŞTIRILACAK
Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı.
Şüphelinin parayı nasıl ve nerede kullandığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken gözaltında olan diğer şüpheli Kemal D.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.