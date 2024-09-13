Adliyede zılgıt kavgası: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda "kasten öldürme" suçundan yargılanan Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı. Duruşma sonrası sanığın akrabaları duruşma salonunun önünde zılgıt çeken müşteki yakınlarına saldırdı.

Adliyede zılgıt kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 1

İstanbul Ataşehir’de 27 Nisan 2023'te Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan’ı çağırdı. Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile olay yerine gitti.

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Adliyede zılgıt kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 2

Serkan Sülüktekin ve Mehmet Kalkan tartıştığı esnada oğlu Ç. Kalkan’ın babasını geri çekmesiyle Serkan Sülüktekin’nin elindeki bıçak Gernas Kalkan’a (28) saplandı. Gernas Kalkan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adliyede zılgıt kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 3

"ZILGIT ÇEKTİ" KAVGASI

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında "kasten öldürme" suçuyla yargılanan sanık Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı. İddiaya göre, duruşma sonrası mahkeme önünde maktulün yakınları ve sanık yakınları arasında arbede yaşandı.

Adliyede zılgıt kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 4

Polis ve güvenlik ekipleri olaya müdahalede bulunarak tarafları ayırdı. Tarafların birbirine saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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