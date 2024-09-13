Adliyede zılgıt kavgası: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Ataşehir’de 27 Nisan 2023'te Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan’ı çağırdı. Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile olay yerine gitti.