Adliyede zılgıt kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda "kasten öldürme" suçundan yargılanan Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı. Duruşma sonrası sanığın akrabaları duruşma salonunun önünde zılgıt çeken müşteki yakınlarına saldırdı.
İstanbul Ataşehir’de 27 Nisan 2023'te Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan’ı çağırdı. Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile olay yerine gitti.