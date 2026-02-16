Adliyedeki cinayet girişimi. Kadın hakimi yaralayan savcı için 42 yıla kadar hapis istemi

Şüphelinin, zaman zaman müşteki A.K'nin adliyedeki çalışma odasına giderek, çoğu zaman da telefonla aramak ya da mesajlar atmak, silah fotoğraf ve görselleri göndermek suretiyle tehdit ettiği aktarılan iddianamede, iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle müştekinin üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ve güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu belirtildi.

İddianamede, şüpheli M.Ç.K'nin, müştekinin her türlü iletişim kanallarından kendisini engelleme çabasına rağmen gizli numaralardan aramalar yaparak ya da banka dekontlarının işlem açıklamalarına yazdığı ifadelerle söz konusu tehditlerini devam ettirdiği anlatıldı.