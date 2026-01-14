Adliyedeki cinayet girişimi. Savcı kadın hakimi önce tehdit etmiş
NTV - Haber Merkezi
Kartal'daki adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı. Zanlı savcı kadın hakime saldırı öncesi tehdit mesajları göndermiş. Hakimle gönül ilişkisi olduğunu ileri süren zanlı, "Kadın hakimin ilişkisini sonlandırmasına karşı çıktığını" da iddia etti.
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, tutuklandı.
Kılıçarslan'ın tutukluluğa sevk yazısında olayın gelişimine ilişkin ayrıntılara yer verildi.
Sevk yazısında şüpheli Kılıçarslan ile hakim Kahraman'ın bir birliktelik yaşadıkları ancak yaş farkı, sosyal durum ve evlilik beklentisi nedeniyle aralarında sorunlar çıktığı anlatıldı.
Kılıçarslan'ın ilişkiyi sonlandırmak istediği ancak hakim Kahraman'ın iddiaya göre buna karşı çıkması üzerine tartışmaların arttığı belirtildi.
Sevk yazısında iddiaya göre hakim Aslı Kahraman odasına gelen savcı Kılıçarslan'a fiziksel saldırıda bulunduğu ardından Kılıçarslan'ın tabancasıyla ateş ettiği anlatıldı.
Bu sırada adliyede görevli eski hükümlü çaycı Yakup Karadağ araya girerek saldırıyı önlediği ifade edildi.
SALDIRIYI ÖNLEYEN ÇAYCININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sevk yazısında saldırıyı önleyen görevli Karadağ'ın ifadesine de yer verildi.
Tanık Karadağ tartışma sırasında odaya girdiğini belirterek, olayı engellemeye çalıştığını anlattı.
Karadağ, "İki üç adım geri çekildikten sonra silahını yöneltti." dedi.
Silahın birkaç el ateş aldığını anlatan Karadağ, şüphelinin elini zorla havaya kaldırarak silahını elinden aldığını ifade etti.
Savcılığın sevk yazısında olaydan önce savcının hakime fotoğraflar ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği de yer aldı.
SALDIRIYI SAVCI KILIÇARSLAN GERÇEKLEŞTİRDİ
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde gerçekleşen saldırı dün öğle saatlerinde yaşandı.
Anadolu Adliyesi'nde görevli 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelerek 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı silahla yaraladı.
İkinci saldırıyı yapmaya hazırlanan Kılıçarslan'a çaycı Yakup Karadağ engel oldu.
SAVCI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Görevlinin Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, cezasının bir kısmını tamamladığı için çalışabildiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.
SAVCI KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ BÜROSUNDA GÖREV YAPMIŞ
Yaralanan hakim Aslı Kahraman hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri adliyede ve saldırının gerçekleştiği alanda çalışma yaptı.
Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada savcı ile hakimin bir dönem Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenildi.
Savcı Kılıçarslan'ın iki yıl boyunca Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı ortaya çıktı.