Adliyedeki cinayet girişimi. Savcı kadın hakimi önce tehdit etmiş

Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, tutuklandı.

Kılıçarslan'ın tutukluluğa sevk yazısında olayın gelişimine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Sevk yazısında şüpheli Kılıçarslan ile hakim Kahraman'ın bir birliktelik yaşadıkları ancak yaş farkı, sosyal durum ve evlilik beklentisi nedeniyle aralarında sorunlar çıktığı anlatıldı.

Kılıçarslan'ın ilişkiyi sonlandırmak istediği ancak hakim Kahraman'ın iddiaya göre buna karşı çıkması üzerine tartışmaların arttığı belirtildi.

Sevk yazısında iddiaya göre hakim Aslı Kahraman odasına gelen savcı Kılıçarslan'a fiziksel saldırıda bulunduğu ardından Kılıçarslan'ın tabancasıyla ateş ettiği anlatıldı.

Bu sırada adliyede görevli eski hükümlü çaycı Yakup Karadağ araya girerek saldırıyı önlediği ifade edildi.