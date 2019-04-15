Adliyeye bunlarla girmeye çalıştılar (Bıçak, makas, mermi, çatal, jilet...)
Anadolu Ajansı
Diyarbakır Adliyesi girişinde son bir yıldaki kontrollerde bin 383 kesici ve delici alet ele geçirildi.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, adliye binasında güvenlik güçlerinin kontrolü devam ediyor.
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Son bir yıldaki kontrollerde 426'sı bıçak, 152'si makas, 738'i neşter-jilet ve 67'si çeşitli cisimler olmak üzere farklı ebatlarda bin 383 kesici ve delici alet ile 5 biber gazı spreyi ele geçirildi.
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Adliye girişinde 1 Ocak 2018'den bu yana 620 bin 363 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan bin 259 kişi gözaltına alındı.
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Ele geçirilen malzemeler, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda sergilendi.
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