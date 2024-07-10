Adnan Oktar davasında ilginç anlar: "Özledik seni, aşkım beyaz sana çok yakışmış"

Mahkeme başkanının, daha önce bu yönde savunma yapıldığını, talepleri kısa tutmaları gerektiği yönündeki sözleri üzerine avukat Kocaoğlu, "Bağırma, savunma yapacağız, ben senden büyüğüm sesini yükseltme, savunma yaptırmıyorsun. Ben burada senin kadar önemliyim. Sözümüzü kesiyorsun. Savunma hakkımızı ihlal etmeyin. Dedikoduyla insan yargılıyorsunuz." diye konuştu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Biz bu dosyada size yeterince söz verdik. Taleplerinizi söyleyin, gereksiz şeyler söylemeyin. Bizim tek dosyamız bu değil. 500 tane dosya bakıyoruz." dedi.