Adnan Oktar davasında ilginç anlar: "Özledik seni, aşkım beyaz sana çok yakışmış"
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu "güncel yapılanması"na yönelik 20 sanığın yargılandığı davada 6 avukat sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi. Mahkemede ilginç anlar yaşandı. "Kedicik"lerin "Özledik seni, değerin çok arttı.", "Aşkım beyaz sana çok yakışmış." sözleri üzerine Oktar, ayağa kalkarak kıyafetlerini ve ayakkabılarını gösterdi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. 9 tutuksuz sanığın katıldığı duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Serhat Sinan Kocaoğlu, avukat olan müvekkilinin özel yargılama usulüne tabi tutulması gerektiğini belirterek, bu nedenle dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi ve yargılamanın Ankara'da yapılması gerektiğini ifade etti.