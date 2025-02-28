Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi)
İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak ve yok etmek, kaçakçılık, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçları yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. Oktar, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak ve yok etmek ve kaçakçılık suçlarından ayrı ayrı beraat etti. Mahkeme salonun önünde toplanan "Kedicik" diye tabir edilen kadınlar ise, Okrar'ı görebilmek için yoğun çaba sarf etti.
İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı.
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan hükümlü bulunan Adnan Oktar ve 14 sanık ile sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.