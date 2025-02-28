Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi)

"KAÇAKÇILIK DİYE BİR ŞEY YOK, ALENEN BİR KUMPAS VAR"

Mütalaada, "kaçakçılık" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarının yargılaması yapılan dosyadan tefrik edilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Oktar, "Arkadaşlarımız konuları anlatıyorlar ama karmaşık bir şey yok. Kaçakçılık diye bir şey yok. İtibar düşürmek için yapılmış alenen bir kumpas var. Ben de mehdi talebesiyim. 70 yaşındayım, trafik cezam bile yok. Birden bire 30 tane suçu işleten insan haline geldim. Yalan, aslı astarı yok.'' dedi.

Sanık Tarkan Yavaş ise "Bu davanın, ana kumpas davasının devamı olduğunu" ileri sürerek, davada somut bir olay olmadığını söyledi.

Yavaş, Adnan Oktar'a ülkenin ihtiyacı bulunduğunu savundu.