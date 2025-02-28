Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi)

İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak ve yok etmek, kaçakçılık, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçları yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. Oktar, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak ve yok etmek ve kaçakçılık suçlarından ayrı ayrı beraat etti. Mahkeme salonun önünde toplanan "Kedicik" diye tabir edilen kadınlar ise, Okrar'ı görebilmek için yoğun çaba sarf etti.

Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi) - 1

İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan hükümlü bulunan Adnan Oktar ve 14 sanık ile sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi) - 2

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 4 Kasım 2013'te Haydarpaşa Limanı'na gelen 21 konteynerin sanık Özkan Mamati'nin beyanına göre Çin'den çıkışı aşamasında tüm belgelerin imha edildiği, yerine yine kendileri tarafından Çin'de kurulmuş TGL HKN lojistik firmasınca sahte belgeler oluşturulduğu anlatıldı.

Sanıklar Özkan Mamati, Uğur Şahin, Çağlar Keşkek, Ayşe Osma, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, Yeliz Aksoy, İbrahim Tuncer, Sinem Hacer Tezyapar, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Murat Yeşiltuna, Tarkan Yavaş, Adnan Oktar ve Ulviye Didem Ürer'in fikir ve eylem birliği içinde ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet'' eylemlerinde bulunduklarından bahisle yapılan yargılamalarda uzman bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, yargılamaya konu beyannamedeki ürünlerin fiziken yurda geldiği kırmızı hat kriterine göre işlem tesis edilerek serbest dolaşıma girdiği, ürünlerde eksik-fazla çıktığına veya evrak uyumsuzluğuna dair bir tespitin yapılamadığı aktarıldı.

Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi) - 3

"KAÇAKÇILIK DİYE BİR ŞEY YOK, ALENEN BİR KUMPAS VAR"

Mütalaada, "kaçakçılık" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarının yargılaması yapılan dosyadan tefrik edilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Oktar, "Arkadaşlarımız konuları anlatıyorlar ama karmaşık bir şey yok. Kaçakçılık diye bir şey yok. İtibar düşürmek için yapılmış alenen bir kumpas var. Ben de mehdi talebesiyim. 70 yaşındayım, trafik cezam bile yok. Birden bire 30 tane suçu işleten insan haline geldim. Yalan, aslı astarı yok.'' dedi.

Sanık Tarkan Yavaş ise "Bu davanın, ana kumpas davasının devamı olduğunu" ileri sürerek, davada somut bir olay olmadığını söyledi.

Yavaş, Adnan Oktar'a ülkenin ihtiyacı bulunduğunu savundu.

Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi) - 4

Kararını açıklayan heyet, Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer, Özkan Deniz, Fatma Ceyda Ertüzün, Murat Yeşiltuna ve Yeliz Aksoy'un "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" ile "kaçakçılık" suçlarından ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Sanık Ayşe Osma'nın "görevi kötüye kullanma" suçundan beraatine karar veren heyet, sanık Çağlar Keşkek'in "kaçakçılık" ve "resmi belgede sahteciliğe yardım" suçundan, Uğur Şahin'in ise "kaçakçılık" suçundan beraatine karar verdi.

Heyet, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrası gereğince kaçakçılık suçuyla birlikte işlenen sahtecilik suçu dışında, kaçakçılık suçundan açılan davaların başka suçlardan açılan davalarla birlikte görülemeyeceğini dikkate alarak, sanıklar hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarının bu dosyadan ayrılmasına hükmetti.

Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi) - 5

"Kedicikler" olarak ünlenen kadınlardan bazılarının duruşma salonu önünde hazır bulunuduğu görüldü.

Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi) - 6

Salonun kapısının açılmasıyla Okrat'ı görmek isteyen kadınların heyecanı dikkat çekti.

Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi) - 7

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72'si tutuklu 215 sanıklı dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 16 Kasım 2022'de karara bağlanmıştı. Mahkeme heyeti, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapisle ceza almıştı. Heyet, Oktar'ı yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutarak, diğer sanıkların cezalarıyla toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum etmişti.

Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi) - 8
Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi) - 9
Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada yeni karar: 3 suçtan beraat etti ('Kedicik'lerden sevgi gösterisi) - 10
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