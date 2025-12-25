Adnan Oktar'ın eski villası restorasyon sonrası görüntülendi
25.12.2025 13:50
İHA
Adnan Oktar'ın bir dönem kiraladığı İstanbul Çengelköy sırtlarındaki villa, tamamlanan restoran çalışmaları sonrası görüntülendi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy’de bulunan ve kamuoyunda Adnan Oktar’ın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Bir dönem Rus iş insanı Roman Abramoviç’e ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen haliyle tekrar gündeme geldi.
Boğaz’ın iki köprüsünü aynı anda gören konumuyla dikkat çeken villa, geçmişte kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti.
Uzun süre tartışmalara konu olan yapıda yürütülen çalışmaların sona ermesiyle birlikte villanın son durumu ortaya çıktı.
İki köprü arasındaki alanda bulunan lüks yapı, İstanbul Boğazı silüetine hakim konumuyla havadan görüntülendi.
ADNAN OKTAR 8 BİN 463 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
Yargıtay 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü kapsamında verilen cezaları onamıştı.
Gerekçeli kararda Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş olmuştu.
Örgüt üyeleri "cinsel istismar", "kasten öldürmeye teşebbüs", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak", "kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi" gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.