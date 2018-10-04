NTV

Adnan Oktar’ın villası yıkılıyor

İHA, DHA

Adnan Oktar’ın Kandilli'deki villasına kaçak yapıların yıkılması için ekipler geldi. Yıkım çalışmasının başlayacağı belirtildi.

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    Tutuklandıktan sonra mal varlığına el konulan Adnan Oktar’ın Kandilli’de bulunan villasına da TMSF el koymuştu. Geçtiğimiz günlerde ise villa ve çevresinde bulunan 23 yapı boşaltılmıştı.
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bu sabah villaya gelerek inceleme yapmaya başladı.
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    Villada bulunan kaçak yapıların yıkılacağı belirtildi.
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