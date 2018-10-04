Adnan Oktar’ın villası yıkılıyor
İHA, DHA
Adnan Oktar’ın Kandilli'deki villasına kaçak yapıların yıkılması için ekipler geldi. Yıkım çalışmasının başlayacağı belirtildi.
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1Tutuklandıktan sonra mal varlığına el konulan Adnan Oktar’ın Kandilli’de bulunan villasına da TMSF el koymuştu. Geçtiğimiz günlerde ise villa ve çevresinde bulunan 23 yapı boşaltılmıştı.
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2İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bu sabah villaya gelerek inceleme yapmaya başladı.
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3Villada bulunan kaçak yapıların yıkılacağı belirtildi.
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