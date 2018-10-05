Adnan Oktar'ın villasının yıkımına devam ediliyor
Anadolu Ajansı, DHA
Adnan Oktar grubunun Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki kaçak yapılarının yıkım çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, villanın bulunduğu Boğaz manzaralı yerdeki 23 kaçak yapının yıkımı için sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.
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2Dün başlayan yıkım çalışmaları devam ederken, içerideki eşyaların da taşınma işlemi de sürüyor.
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3Villadaki yıkılan bölümler içeriden de görüntülendi.
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YIKIMA DOĞRU GİDEN SÜREÇ
Adnan Oktar grubuna 11 Temmuz'da polisler tarafından operasyon yapıldı. Bu operasyonda Oktar başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Takip eden günlerde, Oktar ve beraberindekiler tutuklanırken dikkatler birçok yapının bulunduğu Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki yapılara çevrildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 25 Temmuz'da gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Kandilli'de Boğaziçi ön görünümünde yer alan mekanda 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiği tespit edildi ve villanın kapısına "Yapı Tatil Tutanağı" asıldı.
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Boğaziçi İmar Müdürlüğü, yıkım kararı ve para cezasının alınması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne gerekli yazılar gönderdi ve savcılığa kaçak yapılar için suç duyurusunda bulundu.
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Bunun üzerine 1 Ağustos'ta toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni, daha önce kaçak inşa edildikleri tespit edilen yapılar için oy birliğiyle yıkım kararı verdi.
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