Adres bildirimi nedir, nereden yapılır? Adres bildirimi yapmamanın cezası

Anayasa’dan ve yasalardan kaynaklanan hakların kullanılması; sağlık, eğitim, güvenlik, ekonomi, bankacılık, iletişim, ulaştırma, altyapı, enerji gibi hayatın her anını etkileyen hizmetlerin analizi, planlanması ve sunumu adres kayıtlarının tutulması ve bildirimiyle ilgilidir. Adres bildirimi, bu nedenle önemlidir. Peki, adres bildirimi nedir, nereden yapılır? İşte adres bildirimi yapmamanın cezası...

Adres bildirimi nedir, nereden yapılır? Adres bildirimi yapmamanın cezası - 1

“Yerleşim Yeri” kavramı, Türk Medeni Kanunu'nun 19'uncu maddesinde tanımlanmıştır.

Maddede: “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. ... ” denilmektedir.

“Yerleşim Yeri” tanımı dışında kalan yazlık, kışlık, öğrenci yurdu, cezaevi, askerlik hizmetinin yapıldığı yer gibi geçici süreyle kalınan yerler ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, “Diğer Adres” olarak tanımlanmaktadır.

“Adres bildirimi”, kişinin yerleşim yeri adresini ve varsa diğer adresini, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kaydedilmek üzere bildirmesidir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adres bildirimi nedir, nereden yapılır? Adres bildirimi yapmamanın cezası - 2

ADRES BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Adres bildirimi, yurt içinde nüfus müdürlüklerine, hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkça belirlenen adrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara da adres değişikliği bildiriminde bulunulabilir. Yurt dışında yaşıyorsanız adres bildiriminizi dış temsilciliklere yapabilirsiniz.

Adres bildiriminizi, belirli koşullar altında, e-Devlet’ten de gerçekleştirebilirsiniz.

Adres bildirimi nedir, nereden yapılır? Adres bildirimi yapmamanın cezası - 3

“Adres işlemlerinde e-Devlet’ten nasıl faydalanabilirim?” başlığında, e-Devlet’ten sunulan adrese ilişkin hizmetlerin listesi sunulmuştur.>

Ayrıca, boş konuta, dolu konuta veya birlikte oturma gerekçeli adres bildirimine ilişkin başlıklarda daha rafine bilgilere erişebilirsiniz.

Adres bildirimi nedir, nereden yapılır? Adres bildirimi yapmamanın cezası - 4

ADRES BİLDİRİMİ YAPMAMANIN CEZASI

Adres bildirimine ilişkin idari para cezaları 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 68’inci maddesinin c bendiyle düzenlenmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50’nci maddesine göre, adres değişikliği bildirimi, 20 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

•Süresi içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 451,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
•Gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara 9441,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

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