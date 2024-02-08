Adres bildirimi nedir, nereden yapılır? Adres bildirimi yapmamanın cezası

“Yerleşim Yeri” kavramı, Türk Medeni Kanunu'nun 19'uncu maddesinde tanımlanmıştır.



Maddede: “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. ... ” denilmektedir.



“Yerleşim Yeri” tanımı dışında kalan yazlık, kışlık, öğrenci yurdu, cezaevi, askerlik hizmetinin yapıldığı yer gibi geçici süreyle kalınan yerler ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, “Diğer Adres” olarak tanımlanmaktadır.



“Adres bildirimi”, kişinin yerleşim yeri adresini ve varsa diğer adresini, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kaydedilmek üzere bildirmesidir.