Adres tarifi için çatıya otomobil koydu

Haberler - İHA 14.12.2021 - 11:07
Mersin’in Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi’nde 20 yıldır oto tamircilik yapan Mehmet Şahin Doğan, kendisi ile kardeşinin 7, komşularının ise 4 yıl kullandığı otomobili çatıya çıkarıp hem adres tarifi hem de tabela olarak kullanmaya başladı.
4 yıl önce vinç yardımı ile iş yerinin çatısına çıkartılan 28 yaşındaki otomobil hem yoldan geçenlerin dikkatini çektiği, hem de adres tarifi için kolaylık sağladığı belirtildi.
Aracı 7 yıl kullandığını ve bozulunca dükkanda tabela yaptıklarını söyleyen Mehmet Şahin Doğan, “1993 model Seat Marbella. Herkes farklı tabelalar yapıyordu, biz de bunu koyalım dedik. Birine tarif edeceğimiz zaman yolun kenarında çatıdaki aracın orası diyoruz hemen buluyorlar. Gelip geçenlerin de çok dikkatini çekiyor, bazı insanlar araca bakacağız diye yola bakmayı bırakıyorlar" dedi.
Aracının bakımı için tamirciye gelen müşterilerden Hakan Cengiz de kendisine çatıda bir araç var denilerek adresin tarif edildiğini bu sayede iş yerini bulduğunu aktardı.