Adres tarifi için çatıya otomobil koydu

"ARACA BAKACAĞIZ DİYE YOLA BAKMAYI BIRAKIYORLAR"

Aracı 7 yıl kullandığını ve bozulunca dükkanda tabela yaptıklarını söyleyen Mehmet Şahin Doğan, “1993 model Seat Marbella. Herkes farklı tabelalar yapıyordu, biz de bunu koyalım dedik. Birine tarif edeceğimiz zaman yolun kenarında çatıdaki aracın orası diyoruz hemen buluyorlar. Gelip geçenlerin de çok dikkatini çekiyor, bazı insanlar araca bakacağız diye yola bakmayı bırakıyorlar" dedi.