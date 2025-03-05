Af yasası son dakika: Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? (Adalet Bakanlığı infaz düzenlemesi)
Mahkum ve yakınları, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. Mahkumlar ve cezaevlerinde yakınları olanlar “kısmi af” gelişmelerine odaklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda “Kovid Yasası” olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 yılından önce kesinleşmiş cezası olanların yararlandığı düzenlemeden faydalanamayanlarla ilgili düzenleme yapılacağının sinyalllerini verdi. Kısmi af tartışmalarına noktayı koyan Adalet Bakanı, konunun Meclis’in gündemine geleceğini aktardı. Peki Af yasasında son durum ne? İşte, Kısmi af ile ilgili yapılan son açıklama…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi’nde yeni düzenlemeye dair önemli ipuçları verdi. Özellikle sosyal medyada mahkumlara af beklentisi yeni düzenlemeyle birlikte arttı. Kovid Yasası olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş ve cezası kesinleşmemiş kişiler yararlanamamıştı. Adalet Bakanı bu yönde bir talep olduğunu ifade ederken yeni düzenleme yapılacağının sinyallerini verdi. Peki İnfaz düzenlemesi son dakika çıkacak mı, kısmi af gelecek mi? İşte, düzenlemeye ilişkin son durum…