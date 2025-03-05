Af yasası son dakika: Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? (Adalet Bakanlığı infaz düzenlemesi)

KISMİ AF ÇIKACAK MI, KİMLERİ KAPSAYACAK?

Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenleme kısmi affı kapsamıyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamada düzenlemenin “Kısmi af” olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade ederken “ 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da o dönemde cezası kesinleşmemiş yararlanamadı” ifadelerini kullandı. Bu konuda talepler olduğunu vurgulayan Tunç, “ Bunun takdiri TBMM’de. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir, ama bu bir af değil” dedi.