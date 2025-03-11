Af yasasında son dakika gelişmeleri: Af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?
Af yasasında son durum, Türkiye gündemini yakından takip eden mahkum ve mahkum yakınları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinin ayrıntılarını duyurdu. TBMM'ye sunulması hazırlanan yeni yargı düzenlemesinde özellikle denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek hem de tutuklama tedbiriyle ilgili olarak ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikler yer alacak. Peki, af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?
Af yasasıyla ilgili gündemdeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik atılacak adımları açıklayan Bakan Yılmaz Tunç, denetimli serbestlikten kaynaklanan aksaklıkları gidermeyi ve ceza mahkemesi kanununda çeşitli güncellemeler yapmayı hedeflediklerini belirtti. Peki, af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?