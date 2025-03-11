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Af yasasında son dakika gelişmeleri: Af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?

Af yasasında son durum, Türkiye gündemini yakından takip eden mahkum ve mahkum yakınları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinin ayrıntılarını duyurdu. TBMM'ye sunulması hazırlanan yeni yargı düzenlemesinde özellikle denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek hem de tutuklama tedbiriyle ilgili olarak ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikler yer alacak. Peki, af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?

Af yasasında son dakika gelişmeleri: Af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 1

Af yasasıyla ilgili gündemdeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik atılacak adımları açıklayan Bakan Yılmaz Tunç, denetimli serbestlikten kaynaklanan aksaklıkları gidermeyi ve ceza mahkemesi kanununda çeşitli güncellemeler yapmayı hedeflediklerini belirtti. Peki, af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?

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Af yasasında son dakika gelişmeleri: Af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 2

AF YASASI ÇIKACAK MI?

Af beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, hukuki eşitlik ilkesinin gözetilerek yeni bir düzenleme yapılabileceğini ancak bunun af niteliği taşımadığını yineledi.

31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş kişiler için getirilen düzenlemeden, aynı dönemde suç işleyen ancak cezası kesinleşmeyenlerin yararlanamadığına dikkat çekti.

Af yasasında son dakika gelişmeleri: Af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 3

YENİ YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR

Yargı Paketi kapsamında ceza adalet sistemini güçlendirecek, suçların caydırıcılığını artıracak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Bakan Tunç, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli adımlar atılacağını belirtti. Paketin, denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarına dair mevcut eleştirileri gidermeye yönelik düzenlemeleri de içereceği bildirildi.

Hazırlanan değişiklikler, denetimli serbestlikten kaynaklanan aksaklıkları gidermeyi ve ceza mahkemesi kanununda çeşitli güncellemeler yapmayı hedefliyor. Aynı zamanda, toplumun huzurunu tehdit eden suçlarla daha etkili mücadele edilmesi için çeşitli tedbirler alınacak.

Af yasasında son dakika gelişmeleri: Af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 4

BAKAN TUNÇ YENİ YARGI PAKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı, kamu düzenini korumaya yönelik yeni önlemler içeren kapsamlı bir çalışmanın sürdüğünü aktardı.

Meclis gündeminde bulunan ceza adalet sistemi reformları hakkında bilgi veren Tunç, "Özellikle 2 yılın altındaki suçlarla ilgili cezasızlık algısını gidermek, denetimli serbestlik uygulamalarını düzenlemek ve toplumun beklentilerine yanıt vermek amacıyla birtakım değişiklikler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Af yasasında son dakika gelişmeleri: Af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 5

Yapılması planlanan değişiklikler arasında, bazı suçlar için alt ve üst sınırların yeniden belirlenmesi ve kamuoyunun tepkisini çeken ceza uygulamalarına yönelik düzenlemeler bulunuyor. Yeni yargı paketinin detayları önümüzdeki süreçte TBMM gündemine gelerek netlik kazanacak.

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