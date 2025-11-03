AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları 5 Kasım'da başlıyor (Başvuru şartları)

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmaları gerekiyor. Adayların 30 yaşını aşmamış, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip ve belirlenen boy-kilo oranına uygun olmaları da şartlar arasında yer alıyor.



Fiziksel ve ruhsal açıdan göreve engeli bulunmayan adayların, her türlü coğrafi ve iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmaları gerekiyor. Her aday yalnızca tek bir il ve tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.