AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları 5 Kasım'da başlıyor (Başvuru şartları)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde bin 250 sözleşmeli arama ve kurtarma personeli alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre başvurular, 5-11 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Haziran 1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı gerçekleştirecek.