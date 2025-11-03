AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları 5 Kasım'da başlıyor (Başvuru şartları)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde bin 250 sözleşmeli arama ve kurtarma personeli alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre başvurular, 5-11 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Haziran 1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı gerçekleştirecek.

İL BAZLI POZİSYON DAĞILIMI AÇIKLANDI

Kurum tarafından yayımlanan tabloda, illere göre alınacak arama ve kurtarma teknisyeni ile arama ve kurtarma teknikeri sayıları tek tek açıklandı.

En fazla personel alımı yapılacak iller arasında; İstanbul (302), Ankara (154), İzmir (150), Hatay (202) ve Diyarbakır (25) öne çıkıyor.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

AFAD personel alımı başvuruları 5–11 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca elektronik ortamda alınacak. Başvuru ekranı açıldığında adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmaları gerekiyor. Adayların 30 yaşını aşmamış, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip ve belirlenen boy-kilo oranına uygun olmaları da şartlar arasında yer alıyor.

Fiziksel ve ruhsal açıdan göreve engeli bulunmayan adayların, her türlü coğrafi ve iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmaları gerekiyor. Her aday yalnızca tek bir il ve tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru sonuçları Başkanlık internet adresinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak.


Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacak. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

