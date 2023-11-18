AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı, bu illerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından pazar günü için uyarı mesajı paylaştı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, pazar günü yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.