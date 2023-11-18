AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 41 il için turuncu meteorolojik uyarı yapıldı.