AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı, bu illerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından pazar günü için uyarı mesajı paylaştı.

AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 1

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, pazar günü yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 41 il için turuncu meteorolojik uyarı yapıldı.

AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 3

Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat'ın aralarında yer aldığı 31 il için de sarı meteorolojik uyarı verildi.

AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 4

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, bu illerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 5

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 6

Olumsuz hava koşulları bir çok ilde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 7

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 8

Rüzgarın etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 9
AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 10
AFAD, 72 ile uyarı yapıldığını duyurdu: Ekipler teyakkuza geçti - 11
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