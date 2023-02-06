AFAD Acil Mobil Uygulaması nedir, nasıl indirilir - kullanılır? Acil Mobil uygulamayla yapabilecekleriniz

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi ardından AFAD Acil Mobil Uygulaması'nın kullanımıyla ilgili hatırlatmalar başladı. İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca hazırlanan mobil uygulama ile vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Peki, AFAD Acil Mobil Uygulaması nedir, nasıl indirilir - kullanılır? İşte AFAD'ın Acil Mobil uygulamasıyla yapabilecekleriniz

AFAD Acil Mobil Uygulaması nedir, nasıl indirilir - kullanılır? Acil Mobil uygulamayla yapabilecekleriniz - 1

Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması,  yerli ve milli bir yazılım olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan AFAD Acil mobil uygulamasında,  tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşmak son derece kolay.

AFAD Acil Mobil Uygulaması nedir, nasıl indirilir - kullanılır? Acil Mobil uygulamayla yapabilecekleriniz - 2

Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.

AFAD Acil Mobil Uygulaması nedir, nasıl indirilir - kullanılır? Acil Mobil uygulamayla yapabilecekleriniz - 3
AFAD Acil Mobil Uygulaması nedir, nasıl indirilir - kullanılır? Acil Mobil uygulamayla yapabilecekleriniz - 4

MOBİL UYGULAMADA YAPILABİLECEKLER

Tek Tuşla Acil Çağrı

Bilindiği gibi, depremler başta olmak üzere afetlerde karşılaşılan en büyük sorunlarından biri iletişimin kesilmesidir. AFAD Acil mobil uygulamasının Tek Tuşla Acil Çağrı fonksiyonu, bu sorunu ortadan kaldırıyor. Acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlayan uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkânı olmayan vatandaşlarımız ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da iletişim kurabiliyor.

En Yakın Toplanma Alanı

Toplama alanları olası bir afet anında vatandaşlarımızın öncelikli olarak toplanacağı alanlardır. Afetin ilk saatlerinde vatandaşlarımızın, tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde bir araya gelebilecekleri toplanma alanları, AFAD Acil mobil uygulamasının ana ekranında bulunan harita üzerinde gösterilmektedir. Vatandaşlarımız uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını bularak, bu noktaya yol tarifi alarak ulaşabileceklerdir.

Afet Eğitim Videoları

www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

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