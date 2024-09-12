AFAD deprem konutları kura çekimi başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı
AFAD tarafından deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni başladı. Kura töreniyle depremden etkilenen illerde yapımı tamamlanan 24 bin 812 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Malatya, Adıyaman, Adana ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 11 ilin kura çekimi canlı olarak AFAD'ın resmi Youtube hesabı üzerinden takip edilebiliyor. İşte AFAD kura çekimi canlı yayın ekranı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 konutun hak sahibi vatandaşlarla buluşturulması için "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni" gerçekleştirildi. İşte AFAD deprem konutları kura çekimi canlı yayın bilgisi.