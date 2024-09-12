AFAD deprem konutları kura çekimi başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı

HEDEF 450 BİN KONUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların acılarını paylaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Tabii ki üzüntüleri devam edecek, kaybettiklerimiz var, onları unutma şansımız yok ama bugün o yeni konutlarına yerleşmiş olmalarının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Tabii hedefimiz burada da 450 bin rakamına ulaşmak zaten bugüne kadar 311 bin bağımsız bölümün ağırlıklı olarak konut olmak üzere ihalesini gerçekleştirdik. Kalan konutların da büyük bir kısmının artık projeleri tamamlanmış, ihale süreçleri başlamış ve yıl sonu itibariyle burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız."