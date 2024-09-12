AFAD deprem konutları kura çekimi başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı

AFAD tarafından deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni başladı. Kura töreniyle depremden etkilenen illerde yapımı tamamlanan 24 bin 812 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Malatya, Adıyaman, Adana ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 11 ilin kura çekimi canlı olarak AFAD'ın resmi Youtube hesabı üzerinden takip edilebiliyor. İşte AFAD kura çekimi canlı yayın ekranı.

AFAD deprem konutları kura çekimi başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı - 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 konutun hak sahibi vatandaşlarla buluşturulması için "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni" gerçekleştirildi. İşte AFAD deprem konutları kura çekimi canlı yayın bilgisi.

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AFAD deprem konutları kura çekimi başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı - 2

TOPLAM 101 BİN 254 DEPREM KONUTU TESLİM EDİLMİŞ OLACAK

Yapımı tamamlanan 24 bin 812 konutun hak sahiplerinin belirlenmesiyle bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu, hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

AFAD deprem konutları kura çekimi başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı - 3

HEDEF 450 BİN KONUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların acılarını paylaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tabii ki üzüntüleri devam edecek, kaybettiklerimiz var, onları unutma şansımız yok ama bugün o yeni konutlarına yerleşmiş olmalarının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Tabii hedefimiz burada da 450 bin rakamına ulaşmak zaten bugüne kadar 311 bin bağımsız bölümün ağırlıklı olarak konut olmak üzere ihalesini gerçekleştirdik. Kalan konutların da büyük bir kısmının artık projeleri tamamlanmış, ihale süreçleri başlamış ve yıl sonu itibariyle burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız."

AFAD deprem konutları kura çekimi başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı - 4

Bulut, 2025 sonu itibarıyla da tüm depremzede vatandaşları evlerine yerleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

AFAD deprem konutları kura çekimi başladı: Deprem konutları (Malatya, Adıyaman, Elazığ...) kura çekimi canlı yayın ekranı - 5

AFAD KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kura sonuçları ve hak sahipleri isim listesi E-Devlet hak sahipliği ekranından görüntülenebilecek.

KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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