AFAD duyurdu: Yurt genelinde yollarda son durum

BOLU'DA 252 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Açıklamaya göre, Bolu genelinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 252 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.



Anadolu Otobanı (İstanbul-Ankara) D-100 kara yolunun her iki yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı. Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD ekipleri yolda mahsur kalanların iaşe ve yakıt taleplerini karşılamak üzere bölgede çalışmalarını sürdürüyor.