4 "MANEVİ ÖNEMİ VAR"

Suya düşürdüğü bilekliğinin bulunmasına çok sevinen Ağzıkuru, "Bileklik eşimin bana aldığı ilk hediyeydi. Bu nedenle benim için manevi önemi var. Biz Erzincan'a gezmek için gelmiştik. Bileklik suya düşünce çok üzülmüştüm. Hepimizin morali bir anda bozuldu. Yaşanan olay üzerine mesire alanında bulunan görevli arkadaşlara farkında olmadan bağırdım. Ben hepsinden özür diliyorum. Başta AFAD ve jandarma ekipleri olmak üzere herkese teşekkür ederim." diye konuştu.