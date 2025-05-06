AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir?
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından AFAD'ın gönüllülük sistemine başvuru sayısı 4 kat arttı. Uzman AFAD gönüllüsü, AFAD gönüllüsü olan ve alanlarında (haberleşme, psikiyatri, tercüme, ve benzeri) kariyer sahibi, uygun zaman dilimlerinde gönüllü katkı sunabileceğini belirten kişiler olabiliyor.
AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla; görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmektedir.