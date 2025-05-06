AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir?

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından AFAD'ın gönüllülük sistemine başvuru sayısı 4 kat arttı. Uzman AFAD gönüllüsü, AFAD gönüllüsü olan ve alanlarında (haberleşme, psikiyatri, tercüme, ve benzeri) kariyer sahibi, uygun zaman dilimlerinde gönüllü katkı sunabileceğini belirten kişiler olabiliyor.

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir? - 1

AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla; görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmektedir.

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AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir? - 2

AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecektir.

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir? - 3

AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir? - 4

AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

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