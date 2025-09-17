AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihi açıklandı
AFAD'dan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı DuyurusuAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personeli için kapsamlı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açıldığını duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı düzenleyeceğini açıkladı657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personelin katılabileceği sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.