AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihi açıklandı

AFAD'dan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı DuyurusuAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personeli için kapsamlı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açıldığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı düzenleyeceğini açıkladı657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personelin katılabileceği sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

AFAD GÖREVDE YÜKSELME SINAV BAŞVURU VE SONUÇ TAKVİMİ

Başvurular 29 Eylül-8 Ekim 2025 tarihleri arasında yalnızca sinav.afad.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Yazılı sınav başvuru kayıtları 14-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

Yazılı sınav 20 Aralık 2025 tarihinde Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 7 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar başvurularını, 29 Eylül 2025 saat 10:00 – 8 Ekim 2025 saat 17:00 arasında Başkanlığımız kurumsal ağına bağlı bilgisayarları kullanmak suretiyle kurumsal kullanıcı adı ve şifresini kullanarak Başkanlık sınav modülü (sinav.afad.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklar. Sınav modülü üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.

