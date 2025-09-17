AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihi açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı düzenleyeceğini açıkladı657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personelin katılabileceği sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.