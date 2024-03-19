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AFAD hak sahipliği kurasının canlı yayın ayrıntıları belli oldu: Deprem konut kurası saat kaçta başlayacak?

Deprem bölgesinde kalıcı konutların hak sahipliği kuraları devam ediyor. Bu konutların hak sahipleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara'dan canlı bağlantıyla katılacağı kura töreniyle belirlenecek. Kuraya katılım hakkı kazanan vatandaşlar, AFAD hak sahipliği kurasının canlı yayın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, deprem konut kurası saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek?

AFAD hak sahipliği kurasının canlı yayın ayrıntıları belli oldu: Deprem konut kurası saat kaçta başlayacak? - 1

Deprem felaketinin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin inşaatın devam ettiği deprem bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta çekilecek kurayla; Asrın Felaketinden etkilenen 11 ildeki konutların hak sahipleri belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura çekilişine Ankara'dan canlı bağlantı ile katılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

AFAD hak sahipliği kurasının canlı yayın ayrıntıları belli oldu: Deprem konut kurası saat kaçta başlayacak? - 2

AFAD HAK SAHİLİĞİ KURASI SAAT KAÇTA?

Yapılan açıklamada; "Kalıcı konut kurası 19.03.2024 Salı saat 14.00 da AFAD Başkanlığında çekilecektir. Çekiliş can yayında AFAD’ın sosyal medya hesapları ve YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır. " denildi.

AFAD hak sahipliği kurasının canlı yayın ayrıntıları belli oldu: Deprem konut kurası saat kaçta başlayacak? - 3

75 BİNİN ÜZERİNDE EV HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMİŞ OLACAK

Tamamlanan evler hak sahiplerini bekliyor. Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 8 bin 303 konut için kura çekimi yapılacak. Kurası çekilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.



AFAD hak sahipliği kurasının canlı yayın ayrıntıları belli oldu: Deprem konut kurası saat kaçta başlayacak? - 4

Daha önce 6 bin 181 konutun teslim edildiği Malatya'da da inşaatlar hızla tamamlandı. Bu ikinci çekilişte de bin 700 hak sahibi evlerine kavuşmuş olacak.

AFAD hak sahipliği kurasının canlı yayın ayrıntıları belli oldu: Deprem konut kurası saat kaçta başlayacak? - 5

Depremin ardından yeni konutlarla birlikte toplam 75 binin üzerinde ev hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

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