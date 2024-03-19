AFAD hak sahipliği kurasının canlı yayın ayrıntıları belli oldu: Deprem konut kurası saat kaçta başlayacak?
Deprem bölgesinde kalıcı konutların hak sahipliği kuraları devam ediyor. Bu konutların hak sahipleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara'dan canlı bağlantıyla katılacağı kura töreniyle belirlenecek. Kuraya katılım hakkı kazanan vatandaşlar, AFAD hak sahipliği kurasının canlı yayın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, deprem konut kurası saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek?
Deprem felaketinin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin inşaatın devam ettiği deprem bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı.
Kahramanmaraş'ta çekilecek kurayla; Asrın Felaketinden etkilenen 11 ildeki konutların hak sahipleri belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura çekilişine Ankara'dan canlı bağlantı ile katılacak.