AFAD inceleme başlattı: Konya'da yağmur sonrası dev yarıklar oluştu

"YARIKLAR AÇILMAYA DEVAM EDECEK"

Bu yarıkların zaman içerisinde açılmaya devam edeceğini vurgulayan Nalbantçılar, "Toprak kurudu, çatladı şimdi de yüzey faylanmalarına dönüşüyor. Bölgedeki su rejimi böyle devam ettiği sürece bu yarıkları hızla devam edecek. Buralarda çökme periyodu izlenmesi lazım. Ölçülerek takip edilmesi gerekiyor. Bu yarıkları, bir kez olmuş bitmiş olarak görmemek gerekir. Kontrol altında tutulması gerekir” diye konuştu.