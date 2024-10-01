AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı

"ÇOĞALIP DEVAM EDECEĞİ ZAMANLAR OLACAKTIR"

Geçmişte heyelan veya su taşkınına maruz kalan bölgelerdeki vatandaşların, o noktaları terk etmesi gerektiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Heyelan bölgesi olarak tanımlanan geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsinler veya 112’yi arasınlar. Bunu duyurmak istiyorum çünkü en önemli konumuz o. Yağış dün sabah saatlerinden itibaren durup devam etti. Gece saatlerinden beri yağıyor. Bundan sonra da çoğalıp devam edeceği zamanlar olacaktır, tahminler böyle ön görüyor." açıklamasında bulundu.