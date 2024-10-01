AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısından sonra Zonguldak Valisi de kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanağa karşı uyarılarda bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, heyelan bölgesi olarak tanımlanan ve geçmiş taşkınlarda iş yerini veya konutunu su basan vatandaşların bu alanları terk etmesini istedi.

AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı - 1

AFAD’ın turuncu uyarı yaptığı Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayıp devam eden sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı - 2

Kentin çeşitli noktalarında yollarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Aşırı su biriken Kozlu sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Sokaklardaki su taşkınları ve hasarlı kazalar meydana geldi.

Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik hattının geçmesi için kazılan alandan akan sular şelaleye benzer görüntü oluşturdu.

AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı - 3

Sular, kanal boyunca akarak caddeyi doldurdu. Denizde ise yüksekliği zaman zaman 4 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.

AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı - 4

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kentte Gökgöl Mağarası aşırı yağışlar nedeniyle bir gün süreyle ziyarete kapatılırken motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklandı.

AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı - 5

BEKLENENDEN FAZLA YAĞDI

GAMER binasındaki kriz merkezinde yapılan toplantının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde büyük bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade ederek “Yağış hakkında, 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış bekliyorduk. Şu anda 150 milimetreyi aştık. Yağış başladığından beri metrekareye, Kozlu’da 150, Zonguldak merkezde 140, Ereğli’de 70 milimetre yağış düştü." dedi.

AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı - 6

Toplam 17 ihbar geldiğini ve  14 tanesinin su baskını olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, tüm derelerin debisinin takip edildiğini ifade etti. "Kritik bir seviyeye ulaşan deremiz yok. Şu anda kapalı yolumuz, yaralımız, can kaybımız yoktur." değerlendirmesinde bulunan Hacıbektaşoğlu, "Bütün ekiplerimiz sahada, yağışların öğleden sonra saat 15.00’ten yarın öğleden sonra, akşam saatlerinde kadar devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı - 7

"ÇOĞALIP DEVAM EDECEĞİ ZAMANLAR OLACAKTIR"

Geçmişte heyelan veya su taşkınına maruz kalan bölgelerdeki vatandaşların, o noktaları terk etmesi gerektiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Heyelan bölgesi olarak tanımlanan geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsinler veya 112’yi arasınlar. Bunu duyurmak istiyorum çünkü en önemli konumuz o. Yağış dün sabah saatlerinden itibaren durup devam etti. Gece saatlerinden beri yağıyor. Bundan sonra da çoğalıp devam edeceği zamanlar olacaktır, tahminler böyle ön görüyor." açıklamasında bulundu.

AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı - 8

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKILMASIN"

Ani bir yağışla, küçük derelerin taşkına neden olabileceğini ve yolları kapatabileceğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımız tedbirlerini alsınlar. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmasın. Kozlu sahil yolunu kapattık, yukarı servis yoluna verdik ama İncivez Mezarlığı’nın oradan küçük bir dere aşıp yolu kapatıyor. Acil geçişlerde trafik yoğunluğu olmaması lazım. Zorunlu olmadıkça, araçlarımızla veya yaya olarak trafiğe çıkmayalım.” dedi.

AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı - 9
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