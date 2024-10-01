AFAD turuncu kod verdi: Validen "İş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin" uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısından sonra Zonguldak Valisi de kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanağa karşı uyarılarda bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, heyelan bölgesi olarak tanımlanan ve geçmiş taşkınlarda iş yerini veya konutunu su basan vatandaşların bu alanları terk etmesini istedi.
AFAD’ın turuncu uyarı yaptığı Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayıp devam eden sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.