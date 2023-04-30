AFAD yayımladı: Trabzon’da 2 ilçede deprem tehdidi

Tok, şöyle devam etti:

Bugün statik açısından demiri, betonu, kalite açısından güzel belki ama o dönemdeki tek katlı binalar bugün 5 katlı binalara çıktı. Üçüncü derece olan bir bölgede yaşıyoruz. Coğrafya çok yakın, Maraş’taki hem gece hem gündüz olan depremi hissettik. Erzincan'da olası deprem, hem il hem ilçemizde de kaçınılmaz olacaktır. Şu an ilçede 20 bin yapı stokumuz var. Bunlar arasında bir tane çamurlu binamız yoktur. Daha çok ahşap, kültürümüzü yansıtan evlerimiz var.