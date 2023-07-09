AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Türkiye'nin kuzey illerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak can verirken, Ardahan'da ise yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Heyelanlar ve sağanak nedeniyle, Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karabük-Zonguldak kara yolu ise çift taraflı trafiğe kapatıldı. AFAD'dan da 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kod"lu uyarı geldi.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 1

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak birçok ilde hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı ulaşımda aksamalar yaşandı. Sele kapılan bir kadın ile yıldırımın isabet ettiği bir çocuk da hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kod"lu uyarı yaptı.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 3

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde "turuncu" kod, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum ve Çorum olmak üzere 15 il için de "sarı" kod ile yağış uyarısı verildi.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 4

Uyarı verilen illerde, Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldı. AFAD tarafından turuncu kod ile uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 5

ZONGULDAK-İSTANBUL YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Açıklamaya göre, Zonguldak'ın Merkez ilçe ve Çaycuma ilçesindeki aşırı yağışlar nedeniyle bölgeye, Zonguldak İl AFAD'dan 14 personel, 3 bot, Bilecik İl AFAD'dan 2 personel, 1 motopomp, 1 pompa ve 1 araç, Manisa İl AFAD'dan 3 personel, 1 motopomp, 1 pompa ve 1 araç, Jandarma Arama Kurtarma'dan 7 dalgıç, 3 bot ve 2 araç görevlendirildi.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 6

Aşırı yağışlar sonucu il genelinde su baskınları, yıldırım düşmesi ve kaya düşmesi meydana geldi.

Zonguldak-İstanbul yolunun ulaşıma kapalı olduğu, yağışların devam ettiği bölgede, 63 ihbara AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 7

BARTIN'DAKİ YAĞIŞLAR

Yağışların devam ettiği Bartın'da ise 129 ihbar bildirildi. Kentte aşırı yağışlar sonucu ev su baskını, kaya düşmesi ve kanal taşması meydana geldi. Kuruçay deresinin taşmasıyla mahsur kalan 11 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 8

Öte yandan, Bartın çayı yüzde 100, Kirazlı Çeşme Barajı yüzde 20 doluluk seviyesine ulaştı.

Bartın'da aşırı yağışlar nedeniyle Bartın İl AFAD'dan 10 personel, 2 bot, Afyonkarahisar İl AFAD'dan 5 personel, 3 motopomp, 2 pompa ve 1 araç, Eskişehir İl AFAD'dan 2 dalgıç, 2 bot, 1 araç, Samsun İl AFAD'dan ise 6 personel, 3 motopomp ve 1 araç görevlendirildi.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 9

Rize il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Rize İl AFAD'dan 57 personel, 1 bot teyakkuz halinde bekliyor.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 10

Trabzon il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Trabzon İl AFAD'dan 22 personel, 1 bot teyakkuz halinde bekliyor.

Uyarı kodlarının verildiği diğer illere de ekipler sevk edildi. Yağışların devam ettiği bölgede an itibarıyla herhangi bir can kaybı bulunmuyor.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 11

TEM OTOYOLU ANKARA-İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığı bildirildi.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 13

"SARI" VE "TURUNCU" KOD NEDİR?

"Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan "Sarı" kod ile "Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.

"Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 14
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 15
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 16
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 17
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 18
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 19
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 20
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 21
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 22
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı - 23
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