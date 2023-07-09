AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Türkiye'nin kuzey illerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak can verirken, Ardahan'da ise yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Heyelanlar ve sağanak nedeniyle, Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karabük-Zonguldak kara yolu ise çift taraflı trafiğe kapatıldı. AFAD'dan da 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kod"lu uyarı geldi.
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak birçok ilde hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı ulaşımda aksamalar yaşandı. Sele kapılan bir kadın ile yıldırımın isabet ettiği bir çocuk da hayatını kaybetti.