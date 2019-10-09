AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu gereği, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da tatbikat yapıldı.
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1Kilis'te senaryo gereği Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi ve Mehmet Keçik İlkokulu ile Musabeyli ilçesinde bir evde mahsur kalanların olduğu ihbarları üzerine ekipler, bu binalara doğru harekete geçti.
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2Olay yerlerine varan AFAD ekiplerinin ilk tespitlerinin ardından binalara çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla mahsur kalanları binalardan çıkararak kurtardı.
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3Vali Valisi Recep Soytürk, yaşanabilecek bir depreme karşı tüm hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla tatbikatın düzenlendiğini söyledi.
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ADIYAMANAdıyaman'da yapılan tatbikatta Eğitim ve Araştırma Hastanesine çadırlar kuruldu.
Daha sonra AFAD UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, senaryo gereği enkaz alanına ulaşarak enkazda kalan için arama çalışması başlattı.
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5Enkaz altında yaralıların yerini tespit eden ekipler, çeşitli ekipmanlar kullanarak yaralılara ulaştı. Enkazdan çıkarılan yaralılar daha sonra en yakın hastaneye sevk edildi.
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6Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nde kurulan kriz merkezinden tatbikatı ve ekipleri yönetti.
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ŞANLIURFAŞanlıurfa'da da tüm kurumların katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.
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8Tatbikatta senaryo gereği, Vali Ufuk Akıl başkanlığında Harran Geçici Barınma Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.
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9Halfeti ilçesinde yıkılan iki binada enkaz altında kalanların olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
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10Daha sonra kent genelinde polis ve jandarma tarafından sorumluluk alanlarında drone ile depremin meydana getirdiği durum tespiti yapılarak hasar gören yerlere ekipler gönderildi.
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11Enkaza ulaşan ekipler, burada da yıkıntılar altında kalanları kurtardı.
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12Tüm kurumların yer aldığı tatbikatta, yaralı sayısının çok fazla olduğu bir bölgeye seyyar hastane kuruldu.
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