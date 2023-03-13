AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. AFAD yayımladığı kırmızı eylem planıyla birlikte, İstanbul'da deprem riski en yüksek olan ilçe ve mahalleleri duyurdu. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde deprem riski yüksek? İşte Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bulunan en riskli ilçeler ve mahalleler.