AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan 'kırmızı eylem' planıyla birlikte, İstanbul'da meydana gelebilecek olası deprem öncesinde en riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu. AFAD, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'ndaki deprem riski olan ilçe ve mahalleleri tek tek duyurdu ve acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekti. İşte olası İstanbul depreminde mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler.

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. AFAD yayımladığı kırmızı eylem planıyla birlikte, İstanbul'da deprem riski en yüksek olan ilçe ve mahalleleri duyurdu. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde deprem riski yüksek? İşte Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bulunan en riskli ilçeler ve mahalleler.

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 2

ANADOLU YAKASINDAKİ RİSKLİ MAHALLELER

MALTEPE

Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe

PENDİK

Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 3

SULTANBEYLİ

Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan
Mecidiye
Ahmet Yesevi
Abdurrahmangazi
Orhangazi
Yavuz Selim
Hasanpaşa
Adil
Mehmet Akif

TUZLA

Postane
Aydınlı
Şifa
Mimar Sinan
Yayla
İstasyon
Aydıntepe

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 4

ATAŞEHİR

İçerenköy

KARTAL

Hürriyet
Karlıktepe
Orhantepe
Atalar
Esentepe Petrol İş
Cevizli

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 5

AVRUPA YAKASINDAKİ RİSKLİ MAHALLELER

ŞİŞLİ

Paşa
Merkez

ZEYTİNBURNU

Maltepe
Seyitnizam
Beştelsiz
Sümer
Veliefendi
Çırpıcı
Telsiz
Nuripaşa
Kazlıçeşme
Yeşiltepe
Merkez Efendi
Gökalp

AVCILAR

Deniz Köşkler
Cihangir
Ambarlı
Merkez
Gümüşpala
Üniversite
Firüzköy
M. Kemal Paşa
Yeşilkent

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 6

BAĞCILAR

Yıldıztepe
Evren
Kirazlı
Demirkapı
Hürriyet
Merkez
Fevzi Çakmak
Yenigün
Kemalpaşa
Kazım Karabekir
Çınar
Yenimahalle
Bağlar
İnönü
Yavuz Selim
Mahmutbey
Fatih
Barbaros
Göztepe
Sancaktepe

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 7

BAHÇELİEVLER

Şirinevler
Zafer
Kocasinan
Soğanlı
Hürriyet
Yenibosna
Çobançeşme
Cumhuriyet
Fevzi Çakmak

BAKIRKÖY

Osmaniye
Kartaltepe
Yeşilköy
Zeytinlik
Şenlikköy
Ataköy 2-5-6
Ataköy 3-4-11
Ataköy 7-8-9
Cevizlik
Yenimahalle

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 8

BAŞAKŞEHİR

Ziya Gökalp
Şahintepe
Güvercintepe

BAYRAMPAŞA

Altıntepsi
Muratpaşa
Yenidoğan
İsmetpaşa
Terazidere
Ortamahalle
Yıldırım
Kartaltepe

BEYLİKDÜZÜ

Barış
Yakuplu
Kavaklı
Marmara
Adnan Kahveci
Dereağzı
Cumhuriyet
Gürpınar
Büyükşehir
Sahil

BEYOĞLU

Piyalepaşa
Piri Paşa
Kaptanpaşa
Fetih Tepe
Keçeci Piri
Hacıahmet

BÜYÜKÇEKMECE

Batıköy
Fatih
Pınartepe
Güzelce
Atatürk
Hürriyet

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 9

ESENLER

Fatih
Nine Hatun
Menderes
Kazım Karabekir
Tuna
Fevzi Çakmak
Oruç Reis
Çifte Havuzlar

ESENYURT

Atatürk
Örnek
Saadet dere
İnönü
Namık Kemal
Yenikent
Fatih
İncirtepe
Ardıçlı
Güzelyurt
Mehter Çeşme
Pınar
Talatpaşa
Merkez

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 10

EYÜPSULTAN

Nişanca
Topcular
Düğmeciler
Defterdar
İslambey
Karadolap
Güzeltepe

GAZİOSMANPAŞA

Merkez
Sarıgöl
Yıldız Tabya

GÜNGÖREN

Merkez
Güneştepe
Mareşal Çakmak
A.Nafiz Gürman
Haznedar
Genç Osman
Akıncılar
Sanayi
Mehmet Nesih İzmen
Güven
Tozkoparan

AFAD'dan İstanbul depremi için 'kırmızı eylem' planı: Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler - 11

KAĞITHANE

Talatpaşa
Merkez
Gürsel

KÜÇÜKÇEKMECE

Kanarya
Cumhuriyet
Cennet
İnönü
Yeliova
Gültepe
Fevzi çakmak
Halkalı
İstasyon
Yenimahalle
Söğütlüçeşme
Kartaltepe
Sultan Murat
Fatih
Kemalpaşa
Atakent

FATİH

Mevlanakapı
Şehremini
Akşemseddin
Seyyid Ömer
Ayvansaray
Kocamustafapaşa
Derviş Ali
Yavuz Sultan Selim
Yedikule
Hırkai Şerif
Balat
İskenderpaşa
Topkapı
Silivri Kapı
Atıkalı
Molla Gürani
Sümbül Efebdi
Ali Kuşcu
Haseki Sultan
Zeyrek
Karagümrük
Cerrahpaşa
Aksaray
Cibali
Emin Sinan

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