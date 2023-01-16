Afet bölgesi için yıkım kararı

Yıkım kararı verilen evde oturan Güler Mazlum, “Yollanan tebligatlar elimize ulaştı ama biz evimizi terk etmek istemiyoruz. Hayat pahalılığı fazla. Bize 6 ay kira yardımı yapacaklarını söylüyorlar ama daha sonra biz ne yapacağız. Benim 3 çocuğum var, okuyor. Oturduğum evin taş tehlikesi de yok. Taş bizden çok ötede kalıyor. Korkumuz yok, çıkmak istemiyoruz. Gidecek yerimiz yok. Eşimin belirli bir işi bile yok. Ben kaynatamın evine sığınmış bir şekilde yaşıyorum. Çocuklarım bazen okula aç susuz gitmek zorunda kalıyor. Hiçbir şekilde burayı terk edemeyiz. Bizim taşla sıkıntımız yok” diye konuştu.