Afet bölgesi ilan edilen Trabzon'un bir mahallesi kayıyor
Trabzon’un Arsin ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde heyelan nedeniyle beton yolda derin yarıklar oluşurken hasar gören 25 ev ve 1 cami boşaltıldı. "1’inci derece afet bölgesi" kapsamına alınan mahallede bazı aileler göç etti. Bazıları ise zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.
Yaşanan heyelanlar nedeniyle 1'inci derece afet bölgesi kapsamına alınan Trabzon'un Arsin ilçesinde yer alan Çubuklu Mahallesi'nde, kalacak yeri olmayan bazı aileler zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.