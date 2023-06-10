Afet bölgesi ilan edilen Trabzon'un bir mahallesi kayıyor

Mahalle muhtarı Hakkı Uzun da “Alan geniş olunca yere kazık çakamadılar ve burayı ‘afet bölgesi’ ilan ettiler. 3 hane de hasar görünce afet bölgesi kapsamına alındı. Tehlike arz ettiği halde mahalle halkı gidecek yeri olmadığı için tehlikeli evde oturuyor. İnsanların en önemli talebi, hak kazandıkları dairelerini istemeleri.” dedi.