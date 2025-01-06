Afet sonrası tehlikeleri "DANGER" uyaracak: Türk bilim insanları geliştirdi
İTÜ'lü bilim insanları tarafından geliştirilen yazılımla afetlerin ardından meydana gelebilecek ardışık tehlikeler yapay zekayla tespit edilecek. Kısa DANGER olan yeni yazılım AFAD'ın "Afet Risk Azaltma Sistemi"ne entegre edilecek.
Türk bilim insanları, afetlerin ardından oluşabilecek ardışık tehlikeleri inceleyip yorumlayan, kısa adı "DANGER" olan yapay zeka destekli yazılımın üzerinde çalışıyor.
Proje, afetlerin ardından uzun yıllar süren ve domino etkisi yapan doğal afetler zincirinin, tetikleyici mekanizmalarının, topluma olan zararlarının anlaşılması ve kritik yapıların korunması için başlatıldı. DANGER'in amacı farklı öğrenme vakalarından yola çıkıp tehlikeleri önceden tespit etmek.