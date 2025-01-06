Afet sonrası tehlikeleri "DANGER" uyaracak: Türk bilim insanları geliştirdi

TEHLİKELER ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK

Projeyle afetler sonrasında ardışık tehlikelerin önceden tespitiyle önlem alınmasının amaçladığını söyleyen Görüm, "Doğal afetlerin frekansı ve büyüklüğü düşünüldüğünde her yıl bunların olasılıkları değişebiliyor. Makine öğrenmesinde her yeni oluşan olay bir vaka olarak sisteme eklenecek. Bu da kestirim kapasitesini artıracak." diye konuştu.