Afet sonrası tehlikeleri "DANGER" uyaracak: Türk bilim insanları geliştirdi

İTÜ'lü bilim insanları tarafından geliştirilen yazılımla afetlerin ardından meydana gelebilecek ardışık tehlikeler yapay zekayla tespit edilecek. Kısa DANGER olan yeni yazılım AFAD'ın "Afet Risk Azaltma Sistemi"ne entegre edilecek.

Afet sonrası tehlikeleri "DANGER" uyaracak: Türk bilim insanları geliştirdi - 1

Türk bilim insanları, afetlerin ardından oluşabilecek ardışık tehlikeleri inceleyip yorumlayan, kısa adı "DANGER" olan yapay zeka destekli yazılımın üzerinde çalışıyor.

Proje, afetlerin ardından uzun yıllar süren ve domino etkisi yapan doğal afetler zincirinin, tetikleyici mekanizmalarının, topluma olan zararlarının anlaşılması ve kritik yapıların korunması için başlatıldı. DANGER'in amacı farklı öğrenme vakalarından yola çıkıp tehlikeleri önceden tespit etmek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Afet sonrası tehlikeleri "DANGER" uyaracak: Türk bilim insanları geliştirdi - 2

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Görüm'ün yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje AFAD'ın "Afet Risk Azaltma Sistemi"ne entegre edilecek.

Afet sonrası tehlikeleri "DANGER" uyaracak: Türk bilim insanları geliştirdi - 3

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ BİR MİLAT"

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tolga Görüm, Türkiye'de doğal afetlerde ardışık tehlikelerin anlaşılması için çok fazla zaman sarf edildiğini belirtti.

Görüm, "6 Şubat Depremleri bir milat. Depremin tetiklediği 12 bin heyelan mevcut. Depremden sonra gerçekleşen aşırı yağışlarla kayan malzemenin moloz akmalarına dönüşmesi 20'nin üzerinde vatandaşın hayatına mal oldu. Bunun yanında depremin barajlarda oluşturduğu siltasyon problemlerinin anlaşılması için de araçlar geliştiriyoruz." dedi.

Afet sonrası tehlikeleri "DANGER" uyaracak: Türk bilim insanları geliştirdi - 4

TEHLİKELER ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK

Projeyle afetler sonrasında ardışık tehlikelerin önceden tespitiyle önlem alınmasının amaçladığını söyleyen Görüm, "Doğal afetlerin frekansı ve büyüklüğü düşünüldüğünde her yıl bunların olasılıkları değişebiliyor. Makine öğrenmesinde her yeni oluşan olay bir vaka olarak sisteme eklenecek. Bu da kestirim kapasitesini artıracak." diye konuştu.

Afet sonrası tehlikeleri "DANGER" uyaracak: Türk bilim insanları geliştirdi - 5

Her yeni vakayla sistemin doğruluk payının artacağını belirten Görüm, "Amacımız statik yerine daha dinamik modellerin, her yeni vakayla öğrenme kapasitesini genişleterek, doğruluk payını artıracak modellerin sisteme entegre edilebilmesi çok önem arz ediyor." dedi.

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