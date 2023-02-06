Afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama: İl il toplanma alanları (e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı)

ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

Deprem esnasında kendinize en güvenli yeri, e-Devlet tarafından hizmete konulan 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama' sayfasıyla görüntüleyebilirsiniz.