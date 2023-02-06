Afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama: İl il toplanma alanları (e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı)

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.
Deprem esnasında kendinize en güvenli yeri, e-Devlet tarafından hizmete konulan 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama' sayfasıyla görüntüleyebilirsiniz.
Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.
İşte adım adım e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı;
İnternet tarayıcıları üzerinden e-Devlet ekranını açın ve daha sonrasında kullanıcı bilgilerinizi girerek giriş yapın.
e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'acil toplanma alanı' yazın ve ilgili aramaya tıklayın.
Daha sonra açılan ekranda bulunduğunuz ili, ilçeyi, mahalleyi ve caddeyi seçin.
Daha sonrasında sorgula tuşuna basın.
Açılan ekranda harita üzerindenki noktada size yakın olan bölgeyi seçin.
Son olarak açılan sayfada bulunduğunuz konumdaki en yakın toplanma alanlarını görüntüleyebilirsiniz.