Afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama: İl il toplanma alanları (e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı)

Acil toplanma alanlarına erişim bilgisi, meydana gelen doğal afetler sonrasında sorgulanıyor. e-Devlet tarafından hizmete konulan 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama' ekranıyla birlikte, yaşadığınız şehir ve ilçelerdeki toplanma alanlarını uydu sistemi üzerinden kolayca görüntüleyebilirsiniz. İşte il il ve adım adım toplanma alanı sorgulama.

Afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama: İl il toplanma alanları (e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı) - 1

ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

Deprem esnasında kendinize en güvenli yeri, e-Devlet tarafından hizmete konulan 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama' sayfasıyla görüntüleyebilirsiniz.

Afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama: İl il toplanma alanları (e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı) - 2

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

İşte adım adım e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı;

Afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama: İl il toplanma alanları (e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı) - 3

1. ADIM

İnternet tarayıcıları üzerinden e-Devlet ekranını açın ve daha sonrasında kullanıcı bilgilerinizi girerek giriş yapın.

Afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama: İl il toplanma alanları (e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı) - 4

2. ADIM

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'acil toplanma alanı' yazın ve ilgili aramaya tıklayın.

Afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama: İl il toplanma alanları (e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı) - 5

3. ADIM

Daha sonra açılan ekranda bulunduğunuz ili, ilçeyi, mahalleyi ve caddeyi seçin.

Daha sonrasında sorgula tuşuna basın.

Afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama: İl il toplanma alanları (e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı) - 6

4. ADIM

Açılan ekranda harita üzerindenki noktada size yakın olan bölgeyi seçin.

Afet ve acil durum toplanma alanı sorgulama: İl il toplanma alanları (e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı) - 7

5. ADIM

Son olarak açılan sayfada bulunduğunuz konumdaki en yakın toplanma alanlarını görüntüleyebilirsiniz.

e-DEVLET TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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