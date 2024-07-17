Afetlerin sayısında artış: İki il için acil eylem planı hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğün'ün hazırladığı "2022 yılı Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi" raporunda yer alan bilgilere göre, 2000-2019 arasında dünya genelinde 7 bin 348 doğal afet meydana geldi. 4 milyar 30 bin kişinin hayatına etki eden bu afetler 1 milyon 230 bin can kaybına neden oldu.

Söz konusu 19 yılda dünyada 3 bin 254 sel, 2 bin 43 fırtına, 552 şiddetli deprem, 432 ekstrem sıcaklık, 376 heyelan ve 338 kuraklık olayı yaşandı. Bu afetlerin 577'si Çin'den, 467'si ABD’den, 321'i Hindistan’dan, 304'ü Filipinler’den ve 278'i Endonezya’dan rapor edildi.

Doğal afetlerin 6 bin 681'i iklim kaynaklı afet olarak değerlendirilirken bu afetler sonucunda 510 bin 837 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyar 900 milyon kişi afetlerden etkilendi.

Büyük bir coğrafya ve farklı iklim bölgelerine sahip olan Türkiye'de de afetlere dönüşen çok sayıda ve türde şiddetli meteorolojik olaylar görülüyor.