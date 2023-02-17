"Afetzede Barınma Desteği" başvuruları nasıl yapılıyor, kimler yararlanabiliyor? (e-Devlet "Afetzede Barınma Desteği" başvuru ekranı)

15- Hisseli konutlar için Barınma Desteği Yardımı yapılıyor mu?

Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyor ise konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenecek. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabilecek.