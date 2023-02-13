Afetzede hak sahipliği başvurusu sorgulama: Afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır? (e-Devlet hak sahipliği başvuru ekranı)

Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.
Afetzede hak sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.
Aşağıda verdiğimiz linke tıkladıktan sonra açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.
Afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar AFAD tarafından açıklandı. İşte o şartlar;
Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,
İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,
Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.
- TOKİ aracılığıyla
- İhale yöntemi ile
- Evini yapana yardım yöntemi ile
- Hazır konut kredisi ile
- Yasalsürede talep taahhütname vermeyen ve borçlandırma işlemini
yapmayanlar.
- Kendisine veya eşine ait aynı cins hasarsız konut, iş yeri ve ahırları olanlar.
- Kiracı ve misafir durumunda olanlar.
- Mülkiyeti hasar gören tüzel kişiler. (Vakıflar, Dernekler)
- Kendilerine ait olmayan arsa ve arazi üzerinde inşaat ruhsatı almaksızın konut, iş yeri ve ahır yapanlar.
- İmar planında sakıncalı olarak belirtilen yerlerde ruhsatsız olarak yapı yapanlar.
- DASK poliçesi olmayanlar