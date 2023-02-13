Afetzede hak sahipliği başvurusu sorgulama: Afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır? (e-Devlet hak sahipliği başvuru ekranı)

KİMLER HAK SAHİBİ OLAMAZ?

- Yasalsürede talep taahhütname vermeyen ve borçlandırma işlemini

yapmayanlar.



- Kendisine veya eşine ait aynı cins hasarsız konut, iş yeri ve ahırları olanlar.



- Kiracı ve misafir durumunda olanlar.



- Mülkiyeti hasar gören tüzel kişiler. (Vakıflar, Dernekler)



- Kendilerine ait olmayan arsa ve arazi üzerinde inşaat ruhsatı almaksızın konut, iş yeri ve ahır yapanlar.



- İmar planında sakıncalı olarak belirtilen yerlerde ruhsatsız olarak yapı yapanlar.



- DASK poliçesi olmayanlar