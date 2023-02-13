Afetzede hak sahipliği başvurusu sorgulama: Afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır? (e-Devlet hak sahipliği başvuru ekranı)

Afetzede hak sahipliği başvurusu, Kahramanmaraş depremleri sonrasında depremzedeler tarafından araştırılmaya başladı. Deprem nedeniyle bölgedeki 10 ilin etkilenmesinin ardından, evleri yıkılan veya oturulmayacak durumda olan hak sahipleri, AFAD ve e-Devlet tarafından uygulamaya konulan 'Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama' ekranı üzerinden haklarını görüntüleyebiliyor. Peki, Afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Afetzede hak sahipliği başvurusu sorgulama: Afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır? (e-Devlet hak sahipliği başvuru ekranı) - 1

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ NEDİR?

Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.

Afetzede hak sahipliği başvurusu sorgulama: Afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır? (e-Devlet hak sahipliği başvuru ekranı) - 2

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR? 

Afetzede hak sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Aşağıda verdiğimiz linke tıkladıktan sonra açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.

AFAD AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Afetzede hak sahipliği başvurusu sorgulama: Afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır? (e-Devlet hak sahipliği başvuru ekranı) - 3

KİMLER AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ ALABİLİR?

Afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar AFAD tarafından açıklandı. İşte o şartlar;

Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,

İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,

Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.

Afetzede hak sahipliği başvurusu sorgulama: Afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır? (e-Devlet hak sahipliği başvuru ekranı) - 4

HAK SAHİPLERİNE HANGİ YÖNTEMLERLE KONUT YAPILIR?

- TOKİ aracılığıyla
- İhale yöntemi ile
- Evini yapana yardım yöntemi ile
- Hazır konut kredisi ile

Afetzede hak sahipliği başvurusu sorgulama: Afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır? (e-Devlet hak sahipliği başvuru ekranı) - 5

KİMLER HAK SAHİBİ OLAMAZ?

- Yasalsürede talep taahhütname vermeyen ve borçlandırma işlemini
yapmayanlar.

- Kendisine veya eşine ait aynı cins hasarsız konut, iş yeri ve ahırları olanlar.

- Kiracı ve misafir durumunda olanlar.

- Mülkiyeti hasar gören tüzel kişiler. (Vakıflar, Dernekler)

- Kendilerine ait olmayan arsa ve arazi üzerinde inşaat ruhsatı almaksızın konut, iş yeri ve ahır yapanlar.

- İmar planında sakıncalı olarak belirtilen yerlerde ruhsatsız olarak yapı yapanlar.

- DASK poliçesi olmayanlar

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