Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında fenalaştıktan sonra, ormanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani’nin ölümüne ilişkin davada, yeniden istenen Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı. 20 sayfalık raporda, yakılma olayının ölümden sonra meydana geldiği belirtilerek, "Kişinin mevcut verilerle kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının bilinemediği, ölüm sonrası yakılmış olduğu" değerlendirmesi yapıldı.
Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi.