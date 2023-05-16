Afrika çöllerini aratmıyordu, artan yağışlarla yeniden su tuttu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 64 kilometrekare alana sahip Kılıçkaya Baraj Gölü, geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle adeta çöle döndü.
Büyükbaş hayvanların otlatıldığı meraya dönüşen baraj, artan yağışlarla yeniden su tuttu.
Yükselen su seviyesiyle baraj etrafında bulunan kamelyalar sular altında kaldı.
Eren Arslan, su seviyesinin piknik alanlarına kadar geldiğini belirterek, "Kuraklıktan dolayı su seviyesi bayağı azdı. Bu sene yağışlardan dolayı bayağı doldu ve suyun buralara kadar geldiğini ilk kez görüyorum." dedi.
Ferhat Şahin, barajın doluluğundan dolayı kamelyaların sular altında kaldığından bahsederek, “Geçtiğimiz senelere nazaran bu sene çok verimli.” diye konuştu.