Afrika örgüsü saç modeliyle beraat etti! Örgülü saçını delil olarak gösterdi

Bursa'da hırsızlık suçundan tutuklanan kadın, suçsuzluğunu kanıtlamak için saç modelini delil gösterdi. Kimlik bilgisi kullanılarak hırsızlık yapılmıştı. Kamera kayıtlarında da hırsızlık yapan kadınla fiziki özelliği benziyordu, ancak tek bir farkla. Hırsızın saçları düzdü, suçlanan kadın ise olaydan 5 gün önce Afrika örgüsü saç modeli yaptırmış, üstelik sık sık sosyal medyadan fotoğraf paylaşmıştı.

Afrika örgüsü saç modeliyle beraat etti! Örgülü saçını delil olarak gösterdi - 1

Bursa'da Mayıs 2019’da meydana gelen olayda, fırına giren biri kadın 3 kişi, 700 lira para çaldı. Hırsızlar kapının önündeki motosiklete binerek kaçtılar.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler biri 17 yaşında 2 kişiyi yakaladı. Zanlılar yanlarında M.K. isimli kız arkadaşlarının da olduğunu söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Afrika örgüsü saç modeliyle beraat etti! Örgülü saçını delil olarak gösterdi - 2

Polis, kamera görüntülerindeki şüpheliye benzeyen 25 yaşındaki M.K.'yi de gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan kadın tutuklandı.

Afrika örgüsü saç modeliyle beraat etti! Örgülü saçını delil olarak gösterdi - 3

1 hafta sonra pandemi nedeniyle denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi.

Afrika örgüsü saç modeliyle beraat etti! Örgülü saçını delil olarak gösterdi - 4

Avukatı, kadının hırsızlık olayından 5 gün önce yaptırdığı Afrika örgüsü saç modelini delil olarak gösterip, yeniden yargılama talep etti.

Mahkeme, kimlik bilgisi kullanılarak hırsızlık yapıldığını belirten M.K.’nin itirazını kabul etti.

Afrika örgüsü saç modeliyle beraat etti! Örgülü saçını delil olarak gösterdi - 5

Yeniden yargılanan kadının olay tarihinden önce yaptırdığı Afrika örgüsü saç modeliyle yaptığı paylaşımları dikkate alındı ve beraatine karar verildi.

Kadının suç kaydı da silindi.

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