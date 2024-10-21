Afrika örgüsü saç modeliyle beraat etti! Örgülü saçını delil olarak gösterdi

Bursa'da Mayıs 2019’da meydana gelen olayda, fırına giren biri kadın 3 kişi, 700 lira para çaldı. Hırsızlar kapının önündeki motosiklete binerek kaçtılar.



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler biri 17 yaşında 2 kişiyi yakaladı. Zanlılar yanlarında M.K. isimli kız arkadaşlarının da olduğunu söyledi.