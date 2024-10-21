Afrika örgüsü saç modeliyle beraat etti! Örgülü saçını delil olarak gösterdi
Bursa'da hırsızlık suçundan tutuklanan kadın, suçsuzluğunu kanıtlamak için saç modelini delil gösterdi. Kimlik bilgisi kullanılarak hırsızlık yapılmıştı. Kamera kayıtlarında da hırsızlık yapan kadınla fiziki özelliği benziyordu, ancak tek bir farkla. Hırsızın saçları düzdü, suçlanan kadın ise olaydan 5 gün önce Afrika örgüsü saç modeli yaptırmış, üstelik sık sık sosyal medyadan fotoğraf paylaşmıştı.
Bursa'da Mayıs 2019’da meydana gelen olayda, fırına giren biri kadın 3 kişi, 700 lira para çaldı. Hırsızlar kapının önündeki motosiklete binerek kaçtılar.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler biri 17 yaşında 2 kişiyi yakaladı. Zanlılar yanlarında M.K. isimli kız arkadaşlarının da olduğunu söyledi.