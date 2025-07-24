Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak?

Türkiye sıcak havanın etkisi altında. Termometreler gölgede 45 dereceyi aşan sıcaklıkları gösteriyor. Meteoroloji verilene göre sıcak hava ay sonuna kadar ülke genelinde etkili olacak.

Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak? - 1

43 İLDE 40 DERECE ÜSTÜ SICAKLIK

Türkiye'ye Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün 43 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 47 derece aralığında seyretti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak? - 2

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık, İzmir Tire'de 45,4, İstanbul Ümraniye'de 42,3 ve Ankara Nallıhan'da 41,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak? - 3

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 34 dereceye gerileyeceğini, pazar günü yeniden 38 dereceye ulaşacağını kaydetti.

Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak? - 4

İstanbul'da cuma günü hava sıcaklığının 34 dereceye gerileyeceğini anlatan Çalışkan, pazar günü hava sıcaklığının yeniden 38 dereceye ulaşacağını kaydetti.

Sıcaklıkların Temmuz sonuna kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak? - 5

ÜÇ GÜN BOYUNCA YANGIN TEHLİKESİ ÜST SEVİYEDE

Bugün öğleden sonra, cuma ve cumartesi günü rüzgarın kuvetleneceğini söyleyen Çalışkan, orman yangını tehdidine dikkat çekti.

Çalışkan; Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da üç gün boyunca ekstra dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak? - 6

24 TEMMUZ PERŞEMBE HAVA DURUMU

Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak? - 7

25 TEMMUZ CUMA HAVA DURUMU

Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak? - 8

26 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA DURUMU

Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak? - 9

27 TEMMUZ PAZAR HAVA DURUMU

Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak? - 10

28 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU

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