Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak?
Türkiye sıcak havanın etkisi altında. Termometreler gölgede 45 dereceyi aşan sıcaklıkları gösteriyor. Meteoroloji verilene göre sıcak hava ay sonuna kadar ülke genelinde etkili olacak.
43 İLDE 40 DERECE ÜSTÜ SICAKLIK
Türkiye'ye Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün 43 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 47 derece aralığında seyretti.