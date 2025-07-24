Afrika sıcağı İstanbul'u bunalttı: Sıcaklar ne kadar etkili olacak?

43 İLDE 40 DERECE ÜSTÜ SICAKLIK

Türkiye'ye Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün 43 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 47 derece aralığında seyretti.