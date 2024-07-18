Afrika sıcakları alarmı! AKOM uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar hissedilir derecede artıyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.
AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı geldi. Hissedilen derecede artan sıcaklıkların etkisi sürecek. Hava sıcaklıklarının 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.