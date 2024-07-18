Afrika sıcakları alarmı! AKOM uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Eğer mümkünse, aşırı sıcak havalarda dışarıda çok uzun süre kalmaktan kaçının. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve sağlık sorunu olan bireyler daha fazla risk altındadır.



Ağır yemeklerden kaçının ve daha hafif, daha kolay sindirilebilir yiyecekler tercih edin. Ağır yemekler metabolizmayı zorlar ve vücut sıcaklığını artırabilir.



Bu önlemler sıcak çarpmasından korunmanıza yardımcı olacaktır. Eğer aşırı sıcaklık hissediyorsanız, baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi gibi belirtiler varsa hemen serin bir yere geçin ve su içerek dinlenin. Şiddetli durumlarda tıbbi yardım almayı ihmal etmeyin.